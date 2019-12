Futsal Barletta, tutto pronto per la sfida più importante dell'anno

Il countdown è ufficialmente partito.

Questo pomeriggio, sul parquet del PalaDisfida "Mario Borgia", il Futsal Barletta affronterà il Bitonto nel big match della seconda giornata di ritorno del Campionato Regionale di Serie C1.

Nell'impianto della Città della Disfida si disputerà una gara che potrebbe rivelarsi già decisiva per il proseguo della stagione, con il roster barlettano costretto a battere i baresi (secondi in classifica con otto punti di vantaggio) per tenere vive le speranze di disputare gli spareggi promozione.

Il regolamento, infatti, non prevede la disputa dei playoff nel caso in cui tra la seconda e la terza classificata ci siano più di 7 punti di distacco, motivo per cui i biancorossi devono necessariamente sfruttare il fattore campo per conquistare l'intera posta in palio.

Per l'occasione il tecnico locale Leo Ferrazzano potrà contare sull'intera rosa, motivo per cui sembrano esserci tutti i presupposti per mettere in mostra una prestazione di spessore.

L'incontro sarà diretto da Biagio Bucci e Sergioantonio Di Gregorio, entrambi della sezione di Molfetta, con fischio d'inizio fissato alle ore 19:00.