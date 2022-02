Serie C1, il Futsal Barletta ospiterà la Final Four di Coppa

La notizia era nell'aria ma ora è diventata ufficiale: il Futsal Barletta organizzerà la fase finale della Coppa Italia 2022.

Il più importante torneo regionale di calcio a 5 si disputerà il 12 e il 13 febbraio sul parquet del PalaColombo di Ruvo di Puglia, dove si contenderanno il prestigioso trofeo il Futsal Noci, il New Taranto C5, l'Erredi Audace Monopoli e il Futsal Barletta.

In casa biancorossa è stata già messa in moto la complessa macchina organizzativa per creare un evento indimenticabile, che possa far vivere ai tanti appassionati che accoreranno nell'impianto barese due giorni all'insegna dello sport, dello spirito di aggregazione, della musica e dello spettacolo.

Nelle prossime ore sarà comunicato il programma e tutte le istruzioni per godersi lo spettacolo della Final Four 2022.