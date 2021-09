Futsal Barletta, colpo di scena: ufficiale il ritorno dello spagnolo Bayon Inaki

Dopo un mercato estivo di spessore, basato sull'innesto di Luciano Capacchione e sulla riconferma in blocco del roster che ha ben figurato nella passata annata, il sodalizio barlettano mette a segno in extremis un altro importante colpo in entrata.

Dopo una breve parentesi in Serie A2 nel Città di Sestu torna a vestire la casacca biancorossa il talentuoso laterale spagnolo Bayon Inaki, che ha deciso di tornare a Barletta per continuare il suo percorso di crescita e per riabbracciare un ambiente ed un tecnico con cui ha instaurato un feeling particolare.

"Sono contento di essere tornato a casa -le parole del calcettista spagnolo - darò il massimo per aiutare il club a raggiungere traguardi prestigiosi. Ringrazio il presidente del Città di Sestu per la fiducia riposta in me, ma probabilmente non ero pronto ad affrontate un'esperienza simile. Ora sono concentrato sul Futsal Barletta e non vedo l'ora di scendere in campo per lottare al fianco dei miei compagni".

Inaki è già a disposizione di mister Leo Ferrazzano ed è regolarmente arruolabile per la prima giornata di campionato, in programma sabato 25 settembre sul campo del Futbol Cinco Bisceglie.