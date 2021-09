Il Futsal Barletta completa il parco portieri: tesserato Daniele Riefolo

E’ un Futsal Barletta ancora attivo sul mercato quello che si appresta a debuttare in campionato tra poco più di una settimana.

Il sodalizio biancorosso, infatti, ha deciso di blindare la porta assicurandosi le prestazioni sportive di Daniele Riefolo, esperto calcettista che con il capitano Antonio Giannino andrà a formare un parco portieri di grande livello per la categoria.

Riefolo cresce nel settore giovanile della Salinis, prima di debuttare in prima squadra dove vince un campionato di Serie C, calca i campi della Serie B e centra la promozione in Serie A2.

Purtroppo a causa di un brutto infortunio al ginocchio il ragazzo è costretto a fermarsi e a stare lontano dai campi di calcio a cinque, per poi accasarsi al Margherita Calcio dove per tre anni disputa il torneo UISP.

Per il nuovo portiere del Barletta, quindi, questa è l’occasione giusta per rimettersi in gioco nel futsal in un campionato complicato come quello della Serie C1.

Riefolo è da alcune settimane a disposizione del tecnico Leo Ferrazzano e sarà regolarmente ai nastri di partenza della competizione, prevista per sabato 25 settembre sul campo del Futbol Cinco Bisceglie.