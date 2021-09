Futsal Barletta, rinnovano anche capitan Antonio Giannino e Antonio Cristiano

A poche settimane dall'avvio del campionato, la dirigenza del Futsal Barletta punta ancora a riconfermare lo zoccolo duro di una rosa che ha ben figurato negli ultimi anni.



Anche nella stagione 2021-22, infatti, vestiranno la casacca biancorossa il portiere Antonio Giannino ed il centrale Antonio Cristiano.



Capitan Giannino è un calcettista di grande esperienza ed affidabilità, ritenuto un elemento imprescindibile del roster guidato dal tecnico Leo Ferrazzano per il prezioso contributo offerto sul rettangolo di gioco e per la sua leadership ricoperta all'interno dello spogliatoio.



Grande fiducia viene riposta anche nel centrale classe '92 Antonio Cristiano, pronto a scendere in campo per il quarto anno consecutivo con la maglia barlettana andando a formare, con Donato Acocella, un reparto difensivo di assoluto livello per la categoria.



Nei prossimi giorni si attendono nuovi comunicati che sveleranno gli altri volti che andranno a completare e migliorare ulteriormente il roster barlettano.