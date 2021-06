Il Futsal Barletta batte il Futsal Noci e approda alla finale regionale playoff

Servono i tempi supplementari al Futsal Barletta per imporsi sul Futsal Noci per 6-4 nella Semifinale Regionale Playoff, disputata sul parquet del PalaPoli di Molfetta.

I tempi regolamentari si concludono con il parziale di 4-4, con le reti biancorosse firmate da Pires, Martinez, Ortuso e da un'autorete di Favalli, mentre per gli ospiti ad andare a segno sono lo stesso Favalli, Gutierrez, Liso ed Arellano in extremis.

Ma nei supplementari un tiro dalla distanza di Corona riporta in vantaggio il Barletta, prima del sigillo definitivo di Pires che rende inutile il forcing finale dei baresi con il quinto uomo di movimento.

Con questo successo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi conquista la finale regionale dei playoff per la promozione Serie B, che si disputerà in gara secca sabato prossimo in casa contro il Castellana.