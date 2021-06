E' finalmente tempo di playoff: stasera il Futsal Barletta sfida il Futsal Noci

Dopo aver chiuso la regular-season al secondo posto, in casa Futsal Barletta sale l'attesa per la sfida in programma questa sera contro il Futsal Noci, valida per l'accesso alla Finale Regionale Playoff di Serie C1.

In virtù dell'indisponibilità del Paladisfida Mario Borgia, individuato come Centro Vaccinale Covid-19 della Città della Disfida, il match si disputerà al PalaPoli di Molfetta, con fischio d'inizio fissato alle ore 20:30.

Per l'occasione i biancorossi potranno nuovamente contare sulle prestazioni del brasiliano Erick Pires, che ha scontato il turno di squalifica assegnato dal giudice sportivo, mentre per lo stesso motivo non potrà esserci il centrale Donato Acocella.

L'incontro si disputerà a porte aperte e la direzione di gara sarà affidata a Francesco Sicolo e Nicola Ostuni, entrambi della sezione di Bari.

In caso di impossibilità di recarsi a Molfetta, dalle 20:15 l'ufficio stampa della società barlettana garantirà la diretta streaming sulla propria pagina ufficiale facebook.