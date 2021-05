Il Futsal Barletta non si ferma più: contro il Futsal Brindisi quinto risultato utile di fila

Il Futsal Barletta non si ferma più. Contro il Futsal Brindisi arriva il quinto risultato utile consecutivo.



A pochi giorni dal successo conquistato nel turno infrasettimanale valido per il recupero della prima giornata non disputata causa covid, il Futsal Barletta fa il bis battendo nuovamente il Futsal Brindisi.



Questa volta la sfida tra le due compagini si è svolta al PalaColombo di Ruvo di Puglia, impianto che ha visto i ragazzi di Leo Ferrazzano trionfare con un secco 4-1 al termine di una gara non certo spettacolare, ma mai in discussione.



Infatti già al termine della prima frazione di gioco i padroni di casa conducono per 3-1 grazie alle reti di Norman, Martinez ed Acocella, mentre l'acuto ospite porta la firma di Conte.



Nella ripresa si attende la reazione dei brindisini, ma ogni loro velleità di rimonta viene subito smorzata dal tap-in vincente di Cosimo Distaso, che porta il parziale sul 4-1 regalando ai barlettani un finale di gara di pura gestione.



Con questo pesante successo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi si conferma in vetta alla classifica e si proietta al prossimo turno di campionato, quando sarà ospite del Dream Team Palo del Colle nel big match della settima giornata.