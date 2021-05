Il Futsal Barletta espugna il campo del Futsal Noci

Grande prestazione del Futsal Barletta, capace di imporsi nella tana del Futsal Noci per 8-0 in una gara valida per la quinta giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1.

Si è trattato di un match costantemente tenuto in pugno dai ragazzi di Leo Ferrazzano, abili a chiudere la prima frazione di gioco per 3-0 grazie alla doppietta di Pires e al guizzo vincente del giovane Diviesti.

Nella ripresa il tecnico barese prova a riaprire la partita inserendo Digiuseppe in veste di quinto uomo di movimento, ma i biancorossi sono perfetti in fase difensiva e dilagano con i centri del solito Pires, di Dicorato, Martinez, Corona e con una sfortunata autorete di Lisi.

Con questo successo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi inanella il terzo risultato utile consecutivo e si prepara a scendere nuovamente in campo, martedì sera, nella sfida esterna al Futsal Brindisi.