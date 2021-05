Ruggito Barletta nel derby: Futsal Andria battuto 11-3

A pochi giorni dalla brutta prestazione contro il Dream Team Palo, il Futsal Barletta si riscatta nel migliore dei modi battendo, in trasferta, il Futsal Andria nel turno infrasettimanale valido per la terza giornata del Campionato Regionale di Serie C1.



Al Palazzetto dello Sport di Ruvo di Puglia i ragazzi guidati da Leo Ferrazzano si impongono con un secco 11-3, grazie ad un secondo tempo giocato in maniera impeccabile dai barlettani dopo l'equilibrio che ha caratterizzato l'avvio di gara.



La prima frazione di gioco, infatti, è terminata con il parziale di 2-2, con la risposta locale di De Cillis e Somma ai guizzi di Martinez e Pires.



Ma nel secondo tempo il roster biancorosso ha pigiato il piede sull'acceleratore, riuscendo quindi a prendere il largo con un poker di reti di Pires, una doppietta di Martinez e Corona ed una sfortunata autorete di Losito.



Per i locali, invece, la via del gol è stata trovata nuovamente da De Cillis.



Con questo successo il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi mette in cascina i primi tre punti della stagione e si proietta al prossimo turno.



Sabato prossimo, infatti, a Margherita di Savoia arriverà il forte Castellana in una gara da vincere per rilanciare ulteriormente le proprie ambizioni di alta classifica.