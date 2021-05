Futsal Barletta, debutto contro il Dream Team Palo del Colle

Tutto pronto in casa Futsal Barletta per la sfida casalinga al Dream Team Palo del Colle, valida per la seconda giornata di andata del Campionato Regionale di Serie C1.

Oggi pomeriggio, infatti, alle ore 16.00 il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi si confronterà con una compagine di valore, galvanizzata dalla convincente vittoria conquistata sabato scorso con il Castellana.

Per i biancorossi, invece, si tratta del debutto ufficiale in campionato, visto che nel precedente turno non ha potuto affrontare il Futsal Brindisi a causa della riscontrata positività di alcuni calcettisti della squadra avversaria.

Per l'occasione il tecnico Leo Ferrazzano potrà contare su un roster di assoluto livello per la categoria, composto dai riconfermati Giannino, Acocella, Cristiano, Caggia, Bruno Martinez ed Erik Pires.

A questi si sono aggiunti l'ala-pivot Claudio Ortuso, il laterale Norman Nata ed il giovane portiere Michele Palumbo, tutti provenienti dal Futsal Monte Sant'Angelo, oltre all'esperto laterale Francesco Bonvino.

Non è da escludersi, inoltre, che in extremis possa essere annunciato qualche altro colpo in entrata per puntellare ulteriormente un organico deciso a disputare un campionato di alta classifica.

Il match si disputerà nella Tensostruttura "Guerino Piazzolla" di Margherita di Savoia a causa dell'indisponibilità del Paladisfida "Mario Borgia", individuato come centro vaccinale Covid della Città della Disfida.

Arbitreranno l'incontro i signori Carlo Girone ed Andrea Avezzano, rispettivamente della sezione di Taranto e Foggia.