Futsal Barletta attivo sul mercato: tesserati Claudio Ortuso, Norman Nata e Michele Palumbo

In attesa della ripresa del campionato, in programma sabato 24 aprile, il sodalizio del presidente Ruggiero Pedico e del vicepresidente Ruggiero Lombardi mette a segno tre importanti colpi in entrata, assicurandosi le prestazioni dell'ala-pivot Claudio Ortuso, del laterale Norman Nata e del giovane portiere Michele Palumbo.

Ortuso è un bomber esperto, capace di realizzare ben 45 reti nello scorso campionato di C1 con la fascia di capitano del Futsal Monte Sant'Angelo.

Dalla città garganica provengono anche gli altri due innesti: il laterale manfredoniano Norman Nata, calcettista di quantità e qualità fortemente voluto dal tecnico Leo Ferrazzano insieme al promettente estremo difensore Michele Palumbo, che andrà a completare, con l'esperto capitano Antonio Giannino, un parco portieri di sicuro affidamento.

Nei prossimi giorni, inoltre, sono attesi altri annunci con l'obiettivo di alzare ulteriormente la qualità di un roster deciso a ricoprire un ruolo da protagonista nel girone.