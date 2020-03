Rosito Barletta Basket, tutto facile contro l’Anspi Taranto

Nessuna sorpresa, la Rosito Barletta manda al tappeto l’Anspi Santa Rita Taranto con il risultato di 101-71. Tutto facile per Defazio e compagni, che grazie alla vittoria sul fanalino di coda agganciano definitivamente la zona playoff.

La cronaca

Coach Degni sceglie Caggiula, Nicola Degni, Okundaye, Guddemi e Gennaro Rizzi. Avvio equilibrato al “PalaMarchiselli”, con le due squadre che non si risparmiano. Caggiula e Guddemi firmano il primo strappo della gara, ma un parziale di 8-0 permette agli ospiti prima di agganciare e poi superare la Rosito (14-16). La risposta barlettana, però, non si fa attendere e con i punti di Caggiula, Guddemi e Okundaye i biancorossi mettono nuovamente la testa avanti (26-18). Il primo quarto si chiude sul 33-25. Nei secondi 10’ di gioco, Barletta serra le maglie in difesa e in transizione colpisce ripetutamente la difesa dell’Anspi con un Mirando indemoniato dalla linea dei 6.75 fino al +17 che costringe coach Menga a chiamare un timeout. La sospensione non sortisce gli effetti e le squadre guadagnano la via degli spogliatoi sul 61-42.

Al rientro sul parquet, è Taranto a scattare meglio dei blocchi con i canestri di Bojkovic e James. La Cestistica non va in affanno e risponde con Okundaye, bravo a concretizzare due tiri dalla media in fotocopia. Successivamente, le triple di Gudddemi e Okundaye permettono alla Rosito di allungare ulteriormente il vantaggio (78-54). Il terzo quarto va in archivio sull’83-59. Con la partita abbondantemente in ghiaccio, nel finale la Cestistica si limita a gestire il vantaggio ottenuto e ad una manciata di minuti dalla fine c’è spazio anche per il classe 2002 Papagni. Miglior marcatore della serata Guddemi con 31 punti, bene Okundaye (18 punti) e Gennaro Rizzi (12 punti). Doppia cifra anche per Balducci (11 punti) e Caggiula (10 punti).

Rosito Barletta-Anspi Taranto 101-71 (33-25; 28-17; 22-17; 18-12)

Rosito Barletta: Degni N. 3, Okundaye 18, Caggiula 10, Guddemi 31, Rizzi G. 12, Mirando 8, Balducci 11, Papagni 2, Defazio 4, Caruso 2. Coach: Degni L.

Anspi Taranto: Palumbo 3, Oron 12, Zicari F. 2, Zicari A. 2, Bojkovic 23, Galeandro 1, Cassano, Bruno 7, James 21, Liace. Coach: Menga