Basket, la Poule Promozione del Frantoio Muraglia Barletta inizia nel modo migliore

Emozioni a non finire. Comincia nel modo migliore la Poule Promozione del Frantoio Muraglia Barletta Basket. I biancorossi espugnano, al termine di una gara dai vari volti, il ''PalaMelfi'' di Brindisi e salgono a quota 6 punti in classifica, in coabitazione con Calimera e Mesagne, prossima avversaria.

Partenza di marca locale. Brindisi infatti, si sblocca grazie ai punti di Rizzo e Mastrapasqua. Carnicella e Murolo per la formazione barlettana, ma le triple di Botrugno e Ravenda valgono il primo allungo dei brindisini(27-15). Nel secondo quarto, l'Invicta arriva anche sul +15, ma Barletta riesce a rispondere con le triple di Canfora e Altamura, riducendo progressivamente il gap fino al 49-47. Al rientro dagli spogliatoi, un blackout dei biancorossi sembra spianare la strada all'Invicta che si affida a Scivales e Ravenda. Falcone realizza i punti che permettono a capitan Rotondo e compagni di tornare a -7(69-62). Ultimo quarto che comincia ancora nel segno del Brindisi. I biancazzurri, ancora con uno scatenato Botrugno, arrivano sino al +12 a 5 dalla fine.

La gara sembra ormai indirizzata verso i binari locali, ma ecco che si concretizza una reazione strappa-applausi, una reazione che assume ancor più valore soprattutto se si considera che il Frantoio Muraglia Barletta Basket sia composto quasi nella totalità da giocatori alla prima esperienza in una Poule Promozione. Falcone e Murolo suonano la carica, piazzando un parziale mostruoso. Barletta torna a -1, poi ci pensano i 4 punti consecutivi dello stesso Falcone e i liberi del top scorer Altamura a suggellare una vittoria pesantissima per il definitivo 80-87. Archiviati i festeggiamenti per questo storico debutto, i biancorossi torneranno domani ad allenarsi in vista dell'atteso debutto casalingo di sabato contro la Mens Sana Mesagne.

TABELLINI (27-15; 22-32; 20-15; 11-25)

INVICTA PALL.BRINDISI: Ravenda 16, Mastrapasqua 12, Botrugno 21, Rizzo 11, Dario 9, Scivales 9, De Giorgi, Balestra, Fusco, Simone 2. All: Rubino

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 15, Quarto di Palo 2, Rotondo, Canfora 7, Simone, Marinacci 4, Falcone 16, Magarelli 2, Altamura 22, Murolo 19. All: Scoccimarro