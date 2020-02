Basket, Frantoio Muraglia Barletta: ecco la formula della Poule Promozione

Pochissimi giorni ancora e poi sarà tempo di Poule Promozione per la Serie C Silver in casa Frantoio Muraglia Barletta Basket. I biancorossi di coach Scoccimarro, dopo essersi assicurati nel girone A il secondo posto in classifica, sono stati inseriti nel mini-girone per il salto di categoria.

Formula parzialmente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Confermato il format ad incrocio che prevede che la compagine biancorossa, in quanto seconda, affronti come avversarie del girone B la prima della classe (Calimera), la terza forza(Mens San Mesagne) e la quinta(Invicta Brindisi). Al tempo stesso, i barlettani ritroveranno sì la quarta del loro girone(Angiulli Bari) e la sesta(Murgia Santeramo), ma senza affrontarle nella Poule, a testimonianza delle importanti variazioni comunicate in settimana. Altra novità, la classifica di partenza con i punti già ottenuti con le avversarie dello stesso girone: Barletta(due vittorie casalinghe contro Angiulli e Santeramo e due sconfitte lontano dalle mura amiche) partirà con 4 punti in classifica, gli stessi racimolati da Calimera, Brindisi, Santeramo, Angiulli e Mesagne.

6 squadre a pari punti dunque che si contenderanno il primo posto utile per l’accesso in Serie C o l’eventuale secondo posto per lo spareggio-ripescaggio. Primo appuntamento, in casa biancorossa, fissato per sabato alle ore 17:30 in quel di Brindisi.