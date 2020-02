Basket, per il Frantoio Muraglia Barletta sconfitta indolore a Massafra

Una sconfitta salutare, arrivata dopo una gara in cui il maggiore agonismo del Massafra ha premiato i padroni di casa. Poco male per il Frantoio Muraglia Barletta Basket, che cede per 52-47 alla compagine jonica, ma chiude comunque la regular season al secondo posto in classifica.

Pochissime le motivazioni per entrambe le squadre, già certe dell'accesso alla Poule. Dopo un primo quarto chiuso con il bassissimo punteggio di 10-7, nei secondi dieci Barletta viene pian piano fiori, mettendo la testa avanti e chiudendo all'intervallo sul 16-22. Al rientro dagli spogliatoi, Massafra riesce ad assottigliare prima il gap(33-35) e poi a perfezionare il sorpasso nell'ultimo quarto, aggiudicandosi i 2 punti e chiudendo sul 52-47.

Solo comunque applausi per una regular season davvero ben giocata dalla formazione biancorossa che, dopo aver chiuso al secondo posto, ha conosciuto nella giornata di ieri i suoi avversari per la Poule Promozione. Barletta affronterà la capolista del girone B, Basket Calimera, la terza forza Mens Sana Mesagne e la quinta Invicta Brindisi e, ritroverà allo stesso tempo, Angiulli e Murgia Santeramo. Tutte le squadre partiranno, tra due settimane, con 4 punti in classifica. Appuntamento tra due weekend per un mini-girone tutto da vivere. Ulteriori indicazioni e modalità di svolgimento saranno comunicate nei prossimi giorni.

TABELLINI (10-7; 6-15; 17-13; 15-12)

TEKNICAL MASSAFRA: Semeraro 7, Carabotta 2. Cetera, Pentassuglia 3, Sottile 8, Sarli 16, Notaristefano 3, Ragusa 7, Conforti 6, Mansueto. All: Polucci

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Quarto di Palo 2, Rotondo, Canfora 4, Brescianini, Simone 4, Marinacci, Falcone 6, Magarelli 3, Altamura 23, Murolo 5. All: Scoccimarro