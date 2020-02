Basket, Frantoio Muraglia Barletta ospite della Teknical Massafra

Ultimo appuntamento della stagione regolare per il campionato di Serie D girone A. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket, già certo ormai da diverso tempo dell'accesso alla Poule Promozione e, da domenica, del secondo posto in classifica, sarà ospite oggi della Teknical Massafra.



Certa anch'essa dell'accesso alla post season, la formazione tarantina, che vanta una lunga tradizione sportiva nella palla a spicchi, resta solo in attesa di conoscere la posizione finale, essendo a pari punti con l'Angiulli al quarto posto. Una squadra esperta e che può contare su buone individualità: su tutte l'ex Taranto, Sarli e il giovane Pentassuglia. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket ha voglia di ben figurare anche in terra jonica e di inanellare il settimo successo consecutivo in campionato. Un ruolino importante che rappresenta sicuramente un buon biglietto da visita in vista dell'imminente accesso al mini-girone promozione, da affrontare con entusiasmo e con voglia di stupire.

Si chiude dunque la stagione regolare: appuntamento oggi alle ore 18. Arbitreranno l'incontro i signori Spano e Tarulli, entrambi di Sannicandro di Bari.