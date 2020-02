Basket, il Frantoio Muraglia Barletta chiude la regular season al secondo posto

Una vittoria pesantissima ai fini della classifica. Il Frantoio Muraglia Barletta Basket fa valere la ''legge del PalaMarchiselli'', mantiene l'imbattibilità interna e chiude la regular season al secondo posto in classifica. Un traguardo importante se si considera che l'età media del roster barlettano sia una delle più basse dell'intera categoria. Finisce 79-74 per la formazione di coach Scoccimarro una bellissima partita contro un'ottima e mai doma Angiulli Bari.

Gara equilibratissima, quella disputata ieri davanti ad una buona affluenza di pubblico.Botta e risposta nel primo quarto: Falcone e Murolo si sbloccano subito per i padroni di casa, mentre, dall'altra parte, Mariani fa la voce grossa dai 6:75(20-20). Il trend non cambia nei secondi dieci minuti: Barletta mette la testa avanti, ma l'Angiulli risponde e, prima della sirena dell'intervallo lungo, riesce a portarsi sul +4(30-34).

Al rientro dagli spogliatoi, sale l'incitamento del pubblico di casa. I biancorossi recepiscono il messaggio e rientrano sul parquet con il giusto atteggiamento. Carnicella, sia dalla media che dalla lunga, realizza punti pesanti, mentre le palle recuperate da Falcone e dallo stesso Nicola Carnicella valgono l'aggancio in contropiede. Due triple consecutive, quelle di Murolo e Simone, fanno impazzire il pubblico barlettano per il sorpasso(54-52). L'atteggiamento del Frantoio Muraglia Barletta Basket non muta negli ultimi dieci, quando i barlettani toccano anche il +15. Un passivo che, tuttavia, non stende l'Angiulli che, trascinata da un Ruotolo super da 3, piazza cinque triple consecutive. -2 quindi nell'ultimo minuto di gioco, prima della tripla ''scaccia-pensieri'' di Altamura per il definitivo 79-74, accompagnata dal boato dei presenti.





Con l'accesso alla Poule Promozione ormai già acquisito da tempo, i biancorossi prepareranno in settimana la trasferta di Massafra, ultimo appuntamento della regular season. Barletta c'è!

TABELLINI(20-20: 14-18; 20-14; 25-22)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 25, Quarto di Palo, Rotondo, Canfora 6, Simone 8, Marinacci 2, Falcone 14, Altamura 8, Murolo 16, Pedico. All: Scoccimarro



ANGIULLI BARI: Lucarelli, A.Ruotolo 1, Aiello, Scavo 4, Favale, Genchi 6, Piccolo 8, Mariani 15, Ruotolo 33, Cucurachi 6. All: Zotti