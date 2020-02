Basket, per il Frantoio Muraglia Barletta arriva l'Angiulli

Blindare il secondo posto in classifica con un turno d'anticipo e mantenere un'imbattibilità al ''PalaMarchiselli'' che dura ormai da più di un anno. Nel penultimo appuntamento della regular season, l'ultimo tra le mura amiche, il Frantoio Muraglia Barletta Basket ospiterà l'Angiulli Bari.



Quarta in classifica con 18 punti, la formazione allenata da coach Zotti è ormai certa della partecipazione alla Poule Promozione e cercherà di chiudere la sua stagione regolare con il miglior piazzamento possibile. Per il Frantoio Muraglia Barletta Basket invece, si aggiungono due obiettivi, oltre a quelli già citati in precedenza: centrare il sesto successo consecutivo e riscattare il ko rimediato all'andata contro la compagine barese. Le motivazioni dunque non mancano, parola come sempre al campo.



Appuntamento fissato a domani alle ore 18:30: arbitreranno l'incontro i sig.Dipietro di Foggia e Spallone di San Severo.