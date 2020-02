Basket, il Frantoio Muraglia supera in rimonta il Bitonto

Quinto successo consecutivo e secondo posto in classifica mantenuto. Continua l'ottimo momento di forma del Frantoio Muraglia Barletta Basket, che supera, in rimonta, lo Sporting Bitonto per 64-69 e conquista altri due punti fondamentali per il proprio campionato.

Partenza con il ''freno a mano tirato'' per i biancorossi di coach Scoccimarro. I locali infatti, desiderosi di rientrare nella corsa ai playoff, si affidano a Spadavecchia e Perrucci, chiudendo il primo quarto sul 19-12. Barletta tuttavia, ha modo di riordinare le idee e confeziona una progressiva rimonta nel secondo quarto grazie ai punti di Quarto di Palo, Falcone e Carnicella. I liberi di Murolo valgono il primo vantaggio con cui si va all'intervallo lungo(29-31).

Al rientro dagli spogliatoi, i giovani biancorossi allungano sul +7 grazie alle bombe di Simone e Altamura, prima del rientro di Bitonto con De Feo e Sicolo(45-47). Ultimo quarto che vede Barletta mantenere con lucidità il vantaggio. Canfora firma una tripla preziosa, Murolo e Simone chiudono il match, nonostante qualche patema di troppo nel finale, grazie ai liberi(64-69). Domenica ultimo appuntamento casalingo della regular season: arriverà l'Angiulli Bari al ''PalaMarchiselli'' per una sfida che, in caso di successo, permetterebbe ai barlettani di blindare definitivamente il secondo posto.

TABELLINO(19-12; 10-19; 16-16; 19-22)

SPORTING CLUB BITONTO: Spadavecchia 18, Perrucci 9, Sicolo 9, Fiore 7, De Feo P. 2, Pastoressa 2, Sisto 7, Granieri, De Feo G. 10, Fallacara. All: De Bartolo

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 11, Quarto di Palo 7, Rotondo 4, Canfora 8, Simone 7, Marinacci 4, Falcone 8, Altamura 9, Murolo 11, Pedico. All: Scoccimarro