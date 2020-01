Basket, la Rosito Barletta cade a Brindisi

Arriva un altro passo falso per la Rosito Barletta. Gli uomini di coach Degni al “PalaZumbo” sono costretti ad arrendersi alla Dinamo Brindisi per 98-78. Strada per i playoff che si complica per i biancorossi: l’Ap Monopoli ottava in classifica è ora distante sei lunghezze e all’orizzonte c’è la sfida quasi proibitiva di domenica prossima contro la Virtus Molfetta.

La cronaca

Gara equilibrata in avvio: Pulli e Whatley sono devastanti sotto le plance, ma la Cestistica mostra comunque una buona verve offensiva e chiude il primo quarto sul -5 (22-17). L’equilibrio dei primi 10’ di gioco si conferma anche nella prima parte del secondo periodo, con Barletta che resta aggrappata alla partita grazie ai punti di Mirando, Guddemi e dell’ultimo arrivato Okundaye. Prima del rientro negli spogliatoi, però, la maggiore qualità della compagine brindisina viene fuori e si va all’intervallo lungo sul 54-45.

Al rientro sul parquet, la Rosito Barletta comincia a litigare con il ferro. La Dinamo approfitta del calo barlettano e infila un parziale di 25-13 che manda in archivio il terzo quarto sul +21 (79-58). Con la gara ormai in ghiaccio, Brindisi si limita a gestire il vantaggio fino alla sirena sfiorando quota 100: 98-78 il finale. Positivo l’esordio di Okundaye (14 punti), bene Mirando (17 punti) e Guddemi (15 punti). Doppia cifra anche per Rainis (12 punti).

Dinamo Basket Brindisi-Rosito Barletta 98-78 (22-17; 32-28; 25-13; 19-20)

Dinamo Basket Brindisi: Epifania, Marzo, Pellecchia 5, Rollo, De Gennaro 12, Whatley 32, Pulli 15, Ferrienti 7, Dimitrov 20, Invidia 7. Coach: Cristofaro

Rosito Barletta: Okundaye 14, Balducci 8, Degni N. 4, Rizzi 2, Rizzi F., Defazio 6, Mirando 17, Rainis 12, Guddemi 15, Caruso. Coach: Degni L.