Basket, il Frantoio Muraglia Barletta fa poker a Foggia

In una giornata triste per lo sport mondiale, il Frantoio Muraglia Barletta Basket riesce comunque a regalarsi un sorriso. I biancorossi di coach Scoccimarro espugnano con il punteggio di 73-78 il PalaRusso di Foggia, colgono il quarto successo consecutivo e restano al secondo posto in classifica.

Gara molto equilibrata quella disputata ieri da due squadre che hanno dato tutto per conquistare l'intera posta in palio. Biancorossi privi di Marinacci(fermato dalla febbre) e con il terzetto composto da Murolo, Falcone e Canfora non al meglio. Parte comunque bene la formazione biancorossa, che detta i tempi, prima del rientro di Foggia(15-18). Nuovo botta e risposta nel secondo quarto, con la formazione allenata da coach Basile che riesce a chiudere all'intervallo sopra di due punti(38-36).

Al rientro dagli spogliatoi, il Frantoio Muraglia Barletta Basket parte subito bene, andando anche sul +11. Foggia resta in gara grazie alle giocate degli esperti Padalino e Dell'Aquila, ma il team barlettano si affida a Murolo, Carnicella e Altamura(51-58). Nell'ultimo quarto, nuovo botta e risposta: si alza l'intensità difensiva da entrambe le parti, ma i biancorossi restano concentrati e mantengono un prezioso vantaggio. Barletta resiste agli assalti dauni ed esulta alla sirena con un successo importantissimo(73-78).

Archiviati i due punti di ieri, il Frantoio Muraglia lavorerà in settimana per preparare nel modo migliore la trasferta di Bitonto, nella gara che coinciderà con il terz'ultimo appuntamento della regular season.

TABELLINI(15-18; 23-18; 13-22; 22-20)

CUS FOGGIA: A.Dell'Aquila, Manfredi 7, Ba 12, Ianzano 2, Padalino 19, Carrillo 2, Vuovolo 4, P.Carrillo 4, M.Dell'Aquila 23, Olivieri. All: Basile

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 17, Quarto di Palo 9, Rotondo, Canfora 6, Brescianini, Simone 10, Falcone 3, Altamura 16, Murolo 17, Pedico. All: Scoccimarro