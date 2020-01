Basket, Frantoio Muraglia Barletta a Foggia per continuare a stupire

Sesta giornata di ritorno del campionato di Serie D/A. Dopo il successo convincente contro Fasano, ottenuto davanti al pubblico amico, il Frantoio Muraglia Barletta Basket si appresta a disputare quella che sarà la prima delle due gare consecutive in trasferta. I biancorossi faranno infatti visita, stasera, al Cus Foggia.

Squadra che fa dell'esperienza la sua arma migliore, il Cus staziona attualmente in settima posizione, frutto di 4 vittoria e 10 sconfitte. Un roster di categoria e da non sottovalutare per i biancorossi di coach Scoccimarro, che non hanno nessuna intenzione di porre fine al filotto di tre vittorie consecutive iniziato con il nuovo anno. Due punti sarebbero del resto fondamentali perché consentirebbero di mantenere il secondo posto in classifica a poche giornate dalla fine della regular season.

Appuntamento fissato alle ore 18:30 presso il Palazzetto ''Russo'' di Foggia. Arbitreranno l'incontro i signori Lastella di Mola di Bari e Barracchia di Trani.