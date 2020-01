Basket, il Frantoio Muraglia Barletta ospita il Fasano

''Mai rinunciare ai sogni''. Dopo lo splendido successo di domenica scorsa sul parquet dell'ex capolista Federiciana Altamura, il Frantoio Muraglia Barletta Basket torna al ''PalaMarchiselli, ospitando domani, alle ore 20:30, il Basket Fasano.

Sono 6 i punti conquistati dalla compagine biancazzurra, frutto di 3 vittorie e 10 sconfitte, reduce dal ko esterno di Santeramo. Un avversario comunque da non sottovalutare e a caccia di punti pesanti per chiudere nel migliore dei modi la regular season. I biancorossi, dal canto loro, cercheranno di cogliere l'intera posta in palio per centrare il terzo successo consecutivo e per rimanere aggrappati a posizioni di vertice(scontro diretto in contemporanea tra Sveva Lucera e Federiciana Altamura).

Appuntamento fissato a domani alle ore 20:30. Arbitreranno l'incontro i signori Moretti e Ricciardi, entrambi di Santeramo in Colle.