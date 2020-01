Basket, Monopoli amara per la Rosito Barletta

Non riesce il bis alla Rosito Barletta. Dopo una gara tutta in rincorsa e con le rotazioni ridotte al minimo, i biancorossi devono arrendersi all’Ap Monopoli con il risultato di 73-65. Nonostante il passo falso, però, gli uomini di coach Degni possono comunque sorridere in virtù del vantaggio mantenuto negli scontri diretti proprio nei confronti della compagine monopolitana. Un fattore che in un campionato di C Silver equilibrato come questo potrebbe fare la differenza in ottica playoff.





La cronaca

Monopoli scatta subito bene dai blocchi con i punti di Palmitessa e Lescott. La Cestistica prova ad opporsi con i soliti Rainis e Guddemi, ma chiude sul -9 il primo quarto (25-16). La musica non cambia nei secondi 10’ di gioco, con i padroni di casa che guadagnano la via degli spogliatoi sul 46-35. Al rientro sul parquet Barletta accenna una timida reazione, Perischella e compagni però continuano ad esprimere una buona pallacanestro e confermano il +11 dei primi due quarti anche nel terzo parziale (63-52). Con la partita ormai in ghiaccio, Monopoli si limita a gestire il vantaggio nell’ultimo periodo: 73-65 il finale. Bene Guddemi (23 punti) e Rainis (12 punti), ad un passo dalla doppia cifra Mirando (9 punti) e Balducci (7 punti).

Ap Monopoli-Rosito Barletta 73-65 (25-16; 21-19; 17-17; 10-13)

Ap Monopoli: Palmitessa 19, Allegretti 1, Lamanna 1, Paparella 5, Persichella 10, Argento 13, Lescott 24, Spinelli, Gentile, Menga. Coach: Romano

Rosito Barletta: Degni N. 6, Mirando 9, Rainis 12, Guddemi 23, Rizzi G. 3, Balducci 7, Defazio 5, Rizzi F., Caruso, Papagni. Coach: Degni L.