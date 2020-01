Basket, il Frantoio Muraglia Barletta brilla ad Altamura

Una splendida prova per uno splendido successo, pesantissimo ai fini della qualificazione ai playoff, obiettivo stagionale centrato con cinque gare di anticipo. Applausi per questo Frantoio Muraglia Barletta Basket. I biancorossi espugnano per 68-73 il parquet dell'ex capolista Federiciana Altamura, al termine di una prestazione gagliarda e autoritaria per tutti i quaranta minuti.



Dopo un primo quarto molto equilibrato (20-21), nei secondi dieci minuti Barletta viene pian piano fuori, serrando le maglie in difesa e operando le scelte giuste in attacco (34-39). Al rientro dagli spogliatoi, la gara si fa più maschia: i murgiani sono decisi nel recuperare, ma il Frantoio Muraglia è cinico e lucido. I biancorossi vanno anche sul +18, prima del rientro di Altamura a fine quarto(49-56). Ultimi dieci minuti emozionanti e dai continui botta e risposta. I padroni di casa si affidano a Fui e Manicone, Barletta non sbaglia nei momenti clou e riesce a mantenere il vantaggio con carattere e lucidità fino alla sirena(68-73).



Grazie a questo successo pesantissimo, i biancorossi salgono a quota 20 punti in classifica e tornano secondi in classifica, a -2 dalla capolista Lucera. Nel prossimo turno, Barletta ospiterà il Basket Fasano alle ore 20:30. Appuntamento al ''PalaMarchiselli''!



TABELLINI (20-21; 14-18; 15-17; 19-17)



FEDERICIANA ALTAMURA: Casareale 8, Miglionico, Lauriero 7, Barozzi 4, Fui 18, Picerno 10, Ventricelli, Facendola 5, Manicone 16, Ricciardelli. All: Laterza



FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 9, Quarto di Palo 4, Rotondo 7, Canfora 14, Simone 5, Marinacci 8, Falcone 6, Magarelli, Murolo 20, Pedico. All: Scoccimarro