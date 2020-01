Basket, Frantoio Muraglia Barletta ad Altamura per stupire

Una sfida dall'alto coefficiente di difficoltà, ma, allo stesso tempo, decisamente affascinante. Dopo il successo in scioltezza di domenica scorsa contro Santeramo, il Frantoio Muraglia Barletta Basket sarà di scena domani in terra murgiana contro la capolista Federiciana Altamura.

Una squadra ben allestita ed esperta, quella murgiana, e che ha nel duo Manicone-Barozzi il suo principale terminale offensivo. Capolista del girone, in coabitazione con la Sveva Pallacanestro Lucera, Altamura è reduce dalla sconfitta esterna di Massafra e vorrà quindi blindare il primo posto. Al cospetto ci sarà un Frantoio Muraglia Barletta Basket che avrà voglia di giocarsela contro un avversario allestito per obiettivi di vertice e di tentare l'aggancio in classifica, ponendo la definitiva ipoteca per l'accesso alla Poule Promozione. Serve però la classica ''prova perfetta'', la stessa vista nella gara d'andata, vinta dai biancorossi per 79-71.

Sale l'attesa per la sfida di domani: appuntamento fissato alle ore 18 con direzione di gara al sig.Spano di Sannicandro di Bari e al sig.Squeo di Bari.