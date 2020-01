Basket, buona la prima del 2020 per il Frantoio Muraglia Barletta

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Al termine di una gara mai in discussione, condita probabilmente da qualche errore di troppo, il Frantoio Muraglia Barletta Basket supera per 65-49 il Murgia Basket Santeramo e sale a quota 18 punti in classifica.



Partita che vede sempre i biancorossi in vantaggio, con Quarto di Palo e Simone che riescono subito a sbloccarsi nel primo quarto(17-8). Nei secondi dieci minuti, Barletta riesce ad allungare, sia con Carnicella, Rotondo e Murolo in contropiede, che con Canfora e Falcone dalla lunga(35-22). Il leit-motive non cambia nella ripresa: biancorossi che danno l'impressione di schiacciare il piede sull'acceleratore quando serve, mentre, dall'altra parte, Stano e Girardi riescono a rendere meno amaro il divario(54-37). Ultimo quarto che scorre senza particolari sussulti, con gli uomini di coach Scoccimarro che gestiscono senza particolari problemi e chiudono sul 65-49.



Grazie a questo successo, il Frantoio Muraglia, oltre a mantenere l'imbattibilità interna e a blindare il terzo posto in classifica, sale a -2 dalla vetta occupata dall'accoppiata Lucera-Altamura, quest'ultima prossima avversaria dei barlettani.



TABELLINI (17-8; 35-22; 54-37; 65-49)



FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 15, Quarto di Palo 4, Rotondo 4, Canfora 14, Simone 7, Marinacci 2, Falcone 6, Magarelli 2, Murolo 10, Pedico. All: Scoccimarro



MURGIA BASKET SANTERAMO: Difonzo, Cardinale 2, Porfido, Petruzzelli 4, Stano 11, Girardi M. 8, Petruzzelli 2, Rana 7, Girardi L. 15. All: Ditoma