Basket, il Frantoio Muraglia riceve il Santeramo

Riscattare il ko di Lucera e restare in scia delle prime due della classe. Con questo obiettivo e, dopo la ripresa degli allenamenti conseguente alle festività natalizie, il Frantoio Muraglia Barletta Basket si appresta a disputare il suo primo impegno del 2020, ospitando domani al ''PalaMarchiselli'' la Murgia Basket Santeramo.



Quattro i punti conquistati dalla compagine murgiana, ultima in coabitazione con il Basket Fasano, ma che proprio all'andata ha inflitto un ko ai biancorossi nei supplementari. Una sfida da non sottovalutare e che la squadra barlettana non può fallire, potendo contare anche sull'ausilio del ''PalaMarchiselli'', in cui sono arrivate, fino a questo momento, solo vittorie. Un successo, inoltre, varrebbe un ulteriore mattoncino nella corsa alla Poule Promozione, traguardo che sarebbe il coronamento di un percorso graduale, ma che comincia pian piano a dare i suoi frutti.





Appuntamento a domani alle ore 18:30: arbitreranno l'incontro il sig.Desposati di Casamassima e il sig.Monopoli di Bisceglie.