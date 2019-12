Basket, il Frantoio Muraglia Barletta chiude l'anno con una sconfitta a Lucera

Si chiude con una sconfitta per 91-74 contro la Sveva Pallacanestro Lucera il 2019 del Frantoio Muraglia Barletta Basket. Un anno che ha regalato diverse soddisfazioni alla formazione barlettana, protagonista di una bellissima e meritata salvezza nella scorsa stagione, e di un percorso, in questa annata, pienamente in linea con obiettivi di miglioramento prefissati in estate.

Non riesce l'impresa alla formazione biancorossa, che cede passo e secondo posto in classifica alla formazione dauna, squadra allestita per obiettivi di vertice. Dopo un ottimo inizio dei barlettani, che entrano in campo con l'intensità giusta e chiudono il primo quarto in vantaggio(20-22). Nel secondo quarto, Lucera riesce ad andare sopra nel punteggio, approfittando di qualche pallone di troppo perso dal Frantoio Muraglia e di secondi tiri a buon fine concessi(50-39).

Il parziale subito prima di andare negli spogliatoi non tramortisce i biancorossi che, al rientro in campo, giocano un'ottima pallacanestro. Grande difesa e ottime scelte in attacco portano Barletta nuovamente avanti, prima del rientro di Lucera(63-61). La gara resta in equilibrio ma, nell'ultimo quarto, il maggiore cinismo premia Lucera che chiude, alla sirena, sul punteggio di 91-74. Poco male comunque in casa barlettana, con il Frantoio Muraglia Barletta Basket che chiude l'anno al terzo posto in classifica.

TABELLINI(20-22; 30-17; 13-22; 28-13)

SVEVA PALLACANESTRO LUCERA: Chiappinelli 7, Ferguson 6, Magnolia, Ciccone 8, Ferosi 9, Aliberti 2, Campbell 30, De Letteriis 16, Carriera 1, Di Franco 12. All: Rubino

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Carnicella 8, Quarto di Palo, Rotondo, Canfora 9, Brescianini 4, Simone 7, Marinacci 3, Falcone 21, Murolo 20, Pedico 2. All: Scoccimarro