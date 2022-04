Il Barletta Basket in semifinale playoff di Serie C Silver

Il Frantoio Muraglia Barletta Basket supera per 71-55 l'Assi Brindisi, vince la serie per 2-0 e vola in semifinale playoff di Serie C Silver.

In un ''PalaMarchiselli'' vestito a festa per l'importantissima sfida dell'infrasettimanale, è gara tirata sin dalle prime battute. Cvetanovic e il rientrante Pannella provano a trascinare la formazione di Vozza che parte con il piede giusto, mentre Furlanetto e Altamura rispondono con buone percentuali dalla lunga. (15-16) Barletta trova il primo vantaggio nel corso dei secondi dieci minuti: capitan Falcone colpisce in penetrazione, Furlanetto smista palloni importanti per i suoi compagni e realizza da 3. Un buzzer-beater di Mastrofilippo fa esplodere il pubblico barlettano per il 39-34 con cui si vall'intervallo.

Al rientro degli spogliatoi, è un canestro dell'esperto Jonikas a suonare la carica per gli ospiti. Barletta ancora a segno con Altamura e Murolo, mentre dalla panchina è buono l'apporto di Misino. Da applausi è il gioco di squadra in difesa che limita le giocate delle ''bocche da fuoco'' brindisine e i biancorossi volano sul +11 a fine terzo quarto (57-46). Negli ultimi dieci minuti, il Frantoio Muraglia lascia a solo ''9'' le realizzazioni dell'Assi, mostrandosi parallelamente lucido a cronometro fermo nei liberi. Brindisi spera con una tripla di Minò, ma capitan Falcone e compagni, nonostante una situazione falli sfavorevole, chiudono il match con Murolo dai 6 e 75.

Ospiti alle corde, Barletta fa festa per il 71-55 che chiude la serie e manda in visibilio i sostenitori presenti al ''PalaMarchiselli''. Storico accesso in semifinale per il giovane sodalizio barlettano (all'ottavo successo consecutivo tra regular e post season ndr), che ora attende la vincente di gara 3 tra Cestistica Barletta e Monopoli per conoscere il suo prossimo avversario negli spareggi promozione. Una squadra che non smette di stupire, una squadra che vuole continuare a sognare.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-ASSI BRINDISI 71-55 [SERIE 2-0] (15-16; 24-18; 18-12; 14-9)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Quarto di Palo, Brescianini, Furlanetto 13, Macirella, Sassi 1, Misino 7, Binetti, Falcone 8, Mazzilli 2, Altamura 19, Murolo 18, Mastrofilippo 3. All: Scoccimarro

ASSI BRINDISI: Polifemo 6, Rotolo, Minò 5, Jonikas 12, Mastrapasqua 2, Ravelli, Cvetanovic 17, Vitucci 3, Pannella 8, Pacifico, De Simone 2, Scivales. All: Vozza