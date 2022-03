Frantoio Muraglia Barletta Basket pronto per il ''derby della Disfida'' con Cestistica Barletta

La prima storica volta in un campionato di Serie C Silver. Sì perché di derby cestistici a Barletta ce n'erano stati, sia nelle minors che nei tornei giovanili, ma mai nel quinto livello della pallacanestro italiana. Barletta: finalmente derby! Un derby che si giocherà in un giorno e orario inconsueto, ovvero domani alle ore 20:30 al ''PalaMarchiselli''(causa rinvio per aumento casi Covid tra dicembre e gennaio), un derby in cui avremo due compagini a tinte biancorosse pronte a sfidarsi sportivamente sul parquet, ma soprattutto un derby in cui, a prescindere dal risultato finale, coinciderà con un successo per l'intero movimento cestistico locale.

Entriamo nel dettaglio. La Cestistica Barletta, costruita con ambizioni di altissima quota, staziona al quarto posto in classifica, ma è reduce da un pesante ko interno contro la sorpresa Monopoli. I biancorossi di Scoccimarro, alla prima esperienza in Serie C Silver, hanno dovuto cedere nello scorso weekend alla supercorazzata Lucera e vogliono tornare a dare risposte positive dopo un mese di febbraio altalenante sul piano delle prestazioni. Capitan Falcone e compagni hanno lavorato con attenzione nei tre giorni preparatori per la sfida di domani, mostrandosi determinati nel ben figurare al cospetto di un avversario quadrato e più esperto. Attesa una splendida cornice di pubblico per il primo storico derby tra i due roster barlettani.

Direzione di gara affidata ai signori Stanzione di Molfetta e Squeo di Bari: parola finalmente al campo.