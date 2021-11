Basket, bene il Frantoio Muraglia Barletta: Fortitudo Francavilla ko

Sconfitta di Brindisi riscattata e secondo successo per il Frantoio Muraglia Barletta Basket. I biancorossi di Scoccimarro mantengono l'imbattibilità casalinga, superano per 74-55 la Fortitudo Francavilla e salgono a quota 4 punti in classifica. Gara vinta in scioltezza dalla formazione barlettana, nonostante un primo quarto combattuto e terminato sul punteggio di 16-20 in favore dei giovani ragazzi di Sordi. Barletta prende progressivamente le misure agli avversari e le redini della gara: Falcone e Murolo si scatenano per il 44-35 con cui si va all'intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, l'andazzo del match non cambia. Barletta che trova punti con regolarità e Francavilla che non riesce a reagire. Il parziale di 25-6, in favore degli uomini di Scoccimarro, chiude di fatto la gara(64-41). Ultimi dieci minuti che scorrono senza particolari sussulti, con ampio spazio concesso alla panchina e ai diversi under a disposizione. Vince con merito Barletta, chiamata adesso al secondo impegno consecutivo tra le mura amiche. Arriverà l'esperta La scuola di basket Lecce.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-FORTITUDO FRANCAVILLA 74-55(16-20; 28-15; 25-6; 5-14)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Sisca 3, Brescianini 2, Papagni 8, Lopopolo, Morelli, Misino 2, Binetti 2, Falcone 20, Altamura 12, Murolo 25, Mastrofilippo, Santoro. All: Scoccimarro

FORTITUDO FRANCAVILLA: Carpignano 3, Rodia, Piscitelli, Napolitano 6, Bourgarel, Longo 2, Olive, Carriere, Cianci 10, Jodkevicius 18, Gaeta 9, Caramia 7. All: Sordi