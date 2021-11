Il Barletta Basket lotta ma cede all'Assi Brindisi

Un punteggio alla sirena sin troppo severo per quanto visto per buona parte della gara. Seconda sconfitta in campionato per il Frantoio Muraglia Barletta Basket, che cede per 93-62 alla quotata Assi Brindisi al ''PalaZumbo''.

Approccio positivo per i barlettani, che rispondono colpo su colpo agli avversari. I punti di uno scatenato Cvetanovic per il primo break a favore dei locali alla fine del primo quarto (19-13). I biancorossi prendono progressivamente le misure e trovano continuità nei secondi dieci minuti, grazie ai punti di Falcone e Murolo. La difesa regge gli attacchi della folta batteria a disposizione di coach Della Corte e, all'intervallo lungo, Barletta è avanti 32-36.

Al rientro dagli spogliatoi, è un'altra Assi, che fa valere tutta la sua esperienza. Il duo Cvetanovic-Jonikas, ben assistito da Minò e Argentero, si scatena, ma i biancorossi restano in gara (59-53) a dieci dalla fine. Nell'ultimo quarto tuttavia, un parziale monstre di 17-0 per i brindisini e una situazione falli svarevole spalancano le porte della vittoria all'Assi, che gioca in scioltezza e allunga fino al 93-62 finale. Prova positiva per tre quarti contro un avversario costruito per fare un campionato di vertice, da archiviare invece gli ultimi dieci minuti. Domenica prossima si torna al ''PalaMarchiselli'' per il primo di due impegni casalinghi consecutivi in casa. Avversaria la Fortitudo Francavilla.

IL TABELLINO DI ARMENI ASSI BRINDISI-FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET 93-62

ARMENI ASSI BRINDISI: Polifemo 15, Minò 15, Jonikas 13, Ranieri 5, Cvetanovic 24, Vitucci, Pannella 6, Lipari, Argentiero 11, Arnaldo 4, Scivales, Bove. All: Della Cort

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET: Falcone 23, Binetti 4, Morelli 4, Murolo 16, Misino 6, Brescianini 1, Altamura 8, Lopopolo, Papagni, Mastrofilippo. All: Scoccimarro



Ufficio Stampa Frantoio Muraglia Barletta Basket