Barletta Basket, trasferta contro l'Armeni Assi Brindisi

Terzo appuntamento in campionato per il Frantoio Muraglia Barletta Basket. I biancorossi di coach Scoccimarro, dopo il convincente successo interno contro Santa Rita Taranto, saranno di scena domani al ''PalaZumbo'' di Brindisi per affrontare i padroni di casa dell'Armeni Assi Brindisi.

Tra le più longeve società del panorama pugliese, l'Assi, nella stagione del ritorno in Serie C, ha allestito un roster competitivo, e che vanta giocatori del calibro di Jonikas (ex Udas Cerignola e Ceglie), Argentiero e Cvetanovic, MVP dell'ultimo match vinto contro Monopoli. 4 i punti in 2 gare per la formazione brindisina, che si candida a recitare un ruolo importante in questa stagione. Barletta che arriva all'impegno con un rinnovato carico di fiducia e con la voglia di ben figurare contro un avversario di valore. L'obiettivo sarà quello di dare il massimo, come del resto la categoria e gli avversari impongono, per aggiungere un nuovo mattoncino importante nella corsa alla salvezza.

Appuntamento alle ore 18:30 di domani: arbitreranno l'incontro i signori De Carlo di Lequile (LE) e Conforti di Matera.