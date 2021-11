Il Barletta Basket vince e convince: Santa Rita Taranto domata 82-49

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. In un ‘’PalaMarchiselli’’ che ha risposto presente al debutto casalingo, il Frantoio Muraglia Barletta Basket supera con un netto 82-49 il Santa Rita Basket Taranto e conquista i primi due punti della stagione in C Silver. Gara ben approcciata dai biancorossi di coach Scoccimarro, desiderosi di regalare i primi sorrisi al pubblico barlettano. Capitan Falcone suona la carica sin dai primi possessi, mentre dall’altra parte è Bitetti a mantenere a galla i suoi nel primo quarto(21-16). Nei secondi dieci minuti, Barletta allunga: la difesa regge e limita gli attacchi jonici, Falcone e Altamura si scatenano dalla lunga(40-27).

Al rientro dagli spogliatoi, la trama del match non cambia. I biancorossi trovano soluzioni efficaci, sia dalla lunga che sotto canestro con Murolo che mette a referto 17 punti, mentre Santa Rita non riesce ad incidere(59-38). Ultimo quarto che si apre con l’iniziale tentativo di rientro della formazione di coach Menga, contenuto prontamente dai ragazzi di coach Scoccimarro, che dà grande spazio anche alla folta batteria under. Una tripla del giovanissimo Morelli, alla sirena, suggella il match: 82-49 per il Frantoio Muraglia Barletta, che riscatta nel migliore dei modi il ko di Monopoli e si guadagna gli applausi del ‘’PalaMarchiselli’’. Prossima sfida, sabato prossimo al ‘’PalaZumbo’’ di Brindisi contro la quotata e imbattuta Armeni Assi Brindisi.

IL TABELLINO DI FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA BASKET-ANSPI SANTA RITA BASKET TARANTO 82-49(21-16; 19-11; 19-11; 23-21)

FRANTOIO MURAGLIA BARLETTA: Sisca 7, Brescianini 2, Papagni 7, Lopopolo, Morelli 3, Misino, Binetti, Falcone 26, Mazzilli 2, Altamura 13, Murolo 17, Mastrofilippo 5. All: Scoccimarro

ANSPI SANTA RITA BASKET TARANTO: Pacifico 4, Bisanti 6, Gaetano, Mallardi, Invidia 7, Ragusa 3, Zicari 3, Galeandro 4, Salerno 5, Egitto, Bitetti 15, Fanizzi 2. All: Menga

Fonte: Comunicato stampa