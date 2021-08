Debutto in C Silver, primi tasselli per il Barletta Basket

Primi tasselli in casa Barletta Basket in vista della nuova stagione sportiva 2021/2022. Dopo la sosta forzata, coincisa con la mancata partenza del campionato nella scorsa annata causa covid, la dirigenza biancorossa è al lavoro per completare l’organico in vista del debutto storico nel torneo di C Silver. La matricola barlettana sarà, per la terza stagione consecutiva, allenata da coach Pasquale Scoccimarro. Il tecnico tranese, dopo gli ottimi risultati conseguiti nelle annate 2018/19(salvezza tranquilla) e 2019/20(approdo alla Poule Promozione) e la proficua collaborazione con i Lions Bisceglie(società in cui ricopre il ruolo di coordinatore del settore giovanile), guiderà ancora un roster che presenterà il giusto mix tra atleti esperti e giovani di sicuro avvenire.

Alla conferma di Scoccimarro, si aggiungono tre rinnovi. Faranno ancora parte del club biancorosso infatti, l’esterno Antonio Falcone, barlettano doc classe 1996, e l’esperto pari ruolo molfettese Michele Altamura, arrivato nella sessione invernale del 2020. Sempre da Molfetta proviene l’ala Matteo Murolo, tra i grandi protagonisti della splendida stagione 2019/2020 conclusa anticipatamente per la pandemia. Alle prime 4 conferme si aggiungeranno ulteriori tasselli, che andranno a completare l’organico che si ritroverà nelle prossime settimane per programmare il primo e storico appuntamento del giovane sodalizio biancorosso in Serie C Silver. Lo start del campionato è invece previsto per il 31 ottobre.

Ufficio Stampa ASD Barletta Basket