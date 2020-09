Festeggiato il Mennea Day 2020 a Barletta

La città natale del campione olimpico Pietro Mennea, Barletta, è al centro delle celebrazioni che si svolgono in tutta Italia per ricordare l’impresa della “Freccia del Sud”. Il 12 settembre 1979 a Città del Messico, Mennea corse il record del mondo sui 200 metri, battendo il suo idolo Tommie Smith, con il tempo di 19”72.

Per questo il 12 settembre è diventato il Mennea Day e per l’occasione, lungo corso Vittorio Emanuele, in pieno centro, sotto lo sguardo del colosso bronzeo, si è corso lungo sei corsie.

Si è trattato di una grande festa dello sport con bambini, adolescenti e atleti curata dall’Associazione sportiva Io Corro, in collaborazione con il gruppo sportivo Avis Barletta e la partecipazione di tutte le società di atletica della città di Barletta, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, della Fidal, della Fondazione Pietro Mennea Onlus, Coni Puglia, Regione Puglia e Provincia di Barletta-Andria-Trani.

Non sono mancati i più forti atleti pugliesi, a cominciare dalla barlettana Veronica Inglese, madrina dell’evento, ma anche Mimmo Ricatti, Daniele Greco, Jose Bencosme de Leon e i giovani Daniele Corsa e Luca Cassano.