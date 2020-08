Tennistavolo, rivoluzione copernicana nell'ACSI ONMIC Barletta

Rivoluzione annunciata, rivoluzione pianificata. La Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta, sodalizio sportivo tra i piu' datati (tra soli undici mesi spegnera' la sua quarantesima candelina) del panorama pongistico nazionale, ha maturato una decisione sorprendente e, al tempo stesso, ineluttabile. All'indomani della tragedia sanitaria, tristemente nota a tutti con il sostantivo Coronavirus, e del conseguente lockdown che ha messo letteralmente in ginocchio gran parte dell'associazionismo dilettantistico italiano (del quale il club barlettano e' una pregiatissima icona), a seguito dell'indisponibilita' (ancora in atto) degli impianti sportivi scolastici utilizzati dalle a.s.d. per la necessaria ed irrinunciabile attivita' formativa, a seguito di un mortificante ed inspiegabile atteggiamento d'indifferenza da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto assicurare un supporto morale e materiale allo sport dilettantistico tutto, l'ACSI ONMIC Barletta e' stata costretta, obtorto collo, ad operare un drastico ridimensionamento del proprio volume di attivita'.



In un arco temporale davvero esiguo e senza alcuna risorsa straordinaria (eccezion fatta per una contenuta disponibilita' generata dalle quote associative), il sodalizio pongistico barlettano si e' trovato dinanzi ad un bivio tanto pernicioso quanto decisivo: un'arteria ( intrisa di obiettivi ambiziosi e di costi spropositati) che l'avrebbe condotta prematuramente ad una thanatos ingloriosa e l'altra che, attraverso una programmazione oculata e parsimoniosa, avrebbe garantito (anche a costo di dolorose rinunce) la sopravvivenza della realta' associativa. Mettendo in mostra un'encomiabile saggezza (sorella legittima dell'esperienza), l'ACSI ONMIC Barletta e' stata granitica nei suoi intenti, evitando accuratamente di cedere alle pretese faraoniche ed irresponsabili di alcuni suoi componenti.I giocatori che non hanno visto accolte le loro istanze sono andati via ma questo non ha scoraggiato, ne' tantomeno indebolito la "struttura portante" del club pongistico barlettano, evidentemente preparato ad una reazione siffatta.L'ACSI ONMIC, recuperata la serenita' dei tempi migliori, si riunira' in seduta straordinaria lunedi' 24 agosto per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo e per dare vita ad un "nuovo corso" societario. Senza perdere di vista il prestigioso traguardo dei 40 anni d'ininterrotta attivita' agonstica (previsto per il 3 luglio 2021), il sodalizio barlettano ha gia' fissato gli obiettivi a medio termine: proseguire nella partecipazione all'attivita' agonistica a squadre (sia nazionale che regionale) con almeno n.2 compagini, sollecitare il "ritorno alla normalita' " (la fine delle limitazioni e l'improcrastinabile riapertura delle palestre) per potere tornare sui palcosnenici nazionali e regionali riservati all'attivita' individuale, reclutare il maggior numero possibile di giovani (e non) da avviare ed addestrare alla pratica del tennistavolo, riservare particolari attenzione ed energie ai disabili (oltreche' agli anziani in condizioni di salute tali da potere accostarsi a questa disciplina), crescere considerevolmente nella considerazione della classe politica cittadina e dell'imprenditoria locale, diventare un autorevole punto di riferimento nello scenario sportivo territoriale, ricevere attenzione reale (quantomeno dovuta ad un sodalizio che opera continuativamente da oltre 39 anni) da parte della competente Federazione (FITET).

Nessuna ambizione sciocca ed insensata, rispetto di qualsivoglia avversario, dialogo costruttivo con le Autorita',competenza ed umilta': questa la nuova carta d'identita' di un vecchio soggetto sportivo che ha avuto il coraggio, in un momento particolarmente arduo come quello attuale, di avviare un'autentica rivoluzione.

La societa' e' rimasta, taluni atleti sono passati!