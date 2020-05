Tennistavolo, anche a Barletta la burocrazia impedisce la ripartenza

Pochi giorni, davvero pochi giorni ci separano dal terzo mese di "sosta obbligata" di qualsivoglia attività sportiva a seguito del tristemente noto coronavirus che tanto dolore, tanto panico, tanta incredulità, tanta malinconia, tanto smarrimento, tanto pessimismo ha generato in ogni italiano.

Lo sport, ovvero quell'attività che per tanti è una salutare "forma di evasione" (o "valvola di sfogo" che dir si voglia) dallo stress quotidiano oltreché da tanti altri problemi, ha dovuto pagare un altissimo tributo attraverso lo stop coatto. In ottemperanza ai Decreti emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il CONI ha invitato tutte le Federazioni Sportive Nazionali, nonché tutti gli Enti di Promozione Sportiva, a sospendere qualsivoglia attività (agonistica, formativa, ricreativa) fino a nuove disposizioni.Tutte le discipline, obtorto collo, hanno scrupolosamente rispettato il "semaforo rosso" imposto dalle Autorità.

Anche il tennistavolo, lo sport noto a tutti come ping - pong, ha dovuto spegnere i motori ex abrupto. Illusoriamente sfuggito al primo "giro di vite" delle istituzioni, in quanto ritenuto sport privo di contatto fisico (valutazione più che appropriata dal momento che i due giocatori, tanto in allenamento quanto in gara, sono tenuti distanti dal tavolo di gioco, lungo ben due metri e 74 centimetri), lo sport degli "invincibili cinesi" è finito,dopo ulteriori valutazioni scientifiche, nel calderone insieme a tutte le altre discipline a causa della pallina, toccata ripetutamente dai due players e considerata vettore di contagio. Abbandonate le speranze di poter proseguire regolarmente la stagione, tante migliaia di pongisti, tante centinaia di coaches ed oltre seicento clubs si sono visti costretti a dovere accettare il verdetto di gran lunga più mesto della peggiore sconfitta rimediata in campo. Per tutti è iniziato il countdown, nella speranza di potere tornare quanto prima a sudare, a crescere tecnicamente, a lottare contro qualsivoglia avversario, a socializzare. Quando lo sconforto sembrava avere preso il sopravvento sul movimento pongistico nazionale, all'orizzonte si è profilata una piccola grande chance: il ministro dello Sport Spadafora, in riferimento al D.P.C.M. emanato lo scorso 17 maggio, ha disposto la riapertura di tutte le palestre, sia pubbliche che private, a partire dal 25 maggio, consentendo di fatto la ripresa dell'attività sportiva indoor. La notizia, accolta come una sorta di evento provvidenziale dal pongismo nazionale, ha incontrato tanta disponibilità ma anche altrettanta ostilità da parte delle locali Autorità.

La città di Barletta, quella che ha dato i natali all'indimenticabile Pietro Mennea, quella dove opera da ben 39 anni la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC, ha messo in mostra una storica insensibilità nei confronti di una disciplina dilettantistica, ovvero nei confronti della parte più sana e più pura dello sport.

Cosa ha impedito allo storico sodalizio pongistico di riprendere la necessaria attività di preparazione?

Per tentare di trovare una risposta a questo angosciante interrogativo bisogna addentrarsi nei contorti meandri di una burocrazia amministrativa, quella locale, che è Campione d'Italia dell'ostruzionismo aprioristico e pretestuoso.

L'esposizione dei fatti, a questo punto, è quanto mai necessaria per potere comprendere in quale ginepraio è costretta a muoversi una società sportiva, quella di tennistavolo targata ACSI ONMIC ,che per il lustro conferito alla Città della Disfida attraverso successi in campo regionale e nazionale, meriterebbe trattamento "altro".

Venerdì 22 maggio il sodalizio pongistico barlettano ha comunicato, tramite PEC, alla dott.ssa Caterina Navach (Dirigente Settore Sport del Comune di Barletta) che in data 25 maggio avrebbe ripreso gli allenamenti, così come previsto dal D.P.C.M. datato 17 maggio e dalla successiva Ordinanza Regionale emanata dal Presidente Michele Emiliano.

Il Dirigente Comunale testé menzionato non ha inviato benche' minimo riscontro per cui, a seguito di un silenzio tanto ingiustificato quanto mortificante, la dirigenza societaria è tornata alla carica e ha nuovamente contattato, sempre tramite PEC, la dott.ssa Navach, indicandole lunedì 1° giugno come data per la ripresa, non più procrastinabile, degli allenamenti. A questa seconda comunicazione è stato allegato il Protocollo redatto dalla Federazione Italiana Tennistavolo (protocollo approvato dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dagli organi tecnico - scientifici governativi), documento che il club pongistico barlettano si è impegnato a rispettare scrupolosamente, salvaguardando la salute dei suoi atleti e sollevando le Autorità tutte da qualsivoglia responsabilità.

Siamo,dunque, alla "seconda puntata" di una telenovela di pessima fattura e dalla trama inquietante.Se si considera che le telenovelas sono un genere televisivo tramontato da un pezzo e che i loro "tempi biblici" mal si conciliano con la gravità del momento, chi riveste incarichi istituzionali a livello locale non può né deve servirsi della burocrazia per impedire il sacrosanto diritto a riprendere l'attività sportiva indoor, diritto ribadito in primis da un D.P.C.M. e in secundis da un'Ordinanza Regionale.

E' vero che un'emergenza sanitaria, come quella che ha attanagliato la Nazione tutta per un arco temporale così ampio, ha generato legittimo timore in chi ricopre incarichi d'indubbia responsabilità, ma è altrettanto vero che l'attività sportiva dilettantistica (di cui il tennistavolo è una delle icone più pregiate) non può più essere ferma ai box, non può e non deve aspettare ancora un solo minuto. Non c'è più spazio per insensati pretesti (la sanificazione degli impianti adibiti ad uso sportivo, usata sia dalla FITET che dalle istituzioni locali come appiglio per non adempiere, compete esclusivamente agli Enti proprietari degli immobili e non ai soggetti fruitori) e non c'è più tempo per rimpalli di responsabilità (tra istituzioni scolastiche ed Enti locali).

Il 25 maggio è già passato ed il sodalizio pongistico barlettano, pur avendo sacrosanto diritto di riprendere l'attività di formazione, non è ancora rientrato nella Palestra scolastica di via Botticelli per un incomprensibile eccesso di zelo.

Le istituzioni locali siano amiche leali e non inguaribili antagoniste dello sport "senza portafoglio"!