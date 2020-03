Tennistavolo, Sansonne si ferma agli ottavi e Dicataldo raggiunge i sedicesimi di finale

Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo scorsi è tornata in cattedra l'attività agonistica individuale, sia a livello nazionale che regionale, sotto l'egida della Federazione Italiana Tennistavolo.

Nello scorso week-end la città di Casamassima (Ba) ha ospitato i Campionati Regionali Individuali FITET di Sesta e Quinta Categoria, validi per l'assegnazione dei relativi Titoli 2020.

Per il prestigioso evento pongistico la città del Sud Barese è stata letteralmente invasa da dirigenti, tecnici, atleti e supporters in rappresentanza di tutti i sodalizi sportivi operanti sul territorio regionale.

Oltre duecento pongisti, suddivisi in quattro gare, si sono dati battaglia fino all'ultimo punto dell'ultimo set con l'intento di conseguire un piazzamento di prestigio o, come nel caso degli atleti piu' competitivi, di puntare senza esitazione all'ambito podio.Avrebbe potuto disertare un manifestazione di cotanta importanza un club che si accinge a festeggiare ben 40 anni d'ininterrotta attivita' agonistica? Evidentemente no.Nonostante una paurosa crisi finanziaria (crisi generata non da da una dissennata programmazione dell'attivita' ma solo ed esclusivamente da un vistoso ed inammissibile decremento delle entrate), la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta 1981 (l'anno appena menzionato e' il migliore biglietto da visita di questo sodalizio) ha preso parte ai Campionati Regionali di Casamassima con due suoi atleti che si possono considerare, senza timore di smentita, colonne d'inestimabile valore.

Analizziamo,a questo punto, le prestazioni offerte dai due alfieri del club ACSI ONMIC.

Il primo a scendere in campo, in un insidioso girone del Singolare Maschile Quinta Categoria, e' stato Giacomo Dicataldo.

L 'attacker barlettano si è subito ritrovato opposto al valentissimo Luigi Monaco (A.S.D. L'Azzurro Molfetta).Dopo essersi aggiudicato con pieno merito la prima frazione di gioco, Dicataldo ha ceduto il secondo set, si e' riportato in vantaggio nel terzo ma, nonostante un'eccellente condizione, ha fatto registrare una leggera flessione nei successivi due segmenti di gara, perdendo a testa alta un entusiasmante match al quinto set. Quando si gioca cosi' bene contro un avversario di elevata caratura tecnica, il superamento del girone di qualificazione e' molto piu' che un semplice "miraggio nel deserto".Non a caso, il giocatore barlettano ha vinto i restanti incontri e ha messo in cassaforte l'accesso al tabellone eliminatorio.Bello e combattuto, in questa piccola marcia trionfale,, il match che il pongista barlettano si e' aggiudicato per 3 sets a 2 contro il coratino Acella.

Approdato ai sedicesimi di finale, Dicataldo ha dovuto vedersela con la giovane promessa casamassimese Andrea Marra (A.S.D. Ennio Cristofaro Casamassima). Brutto start dell'attaccante barlettano che, in pochi minuti, ha accumulato un passivo di due sets. Nella terza frazione di gioco Dicataldo ha avuto una prevedibile reazione d'orgoglio che gli ha consentito di portarsi sull' 1 a 2. Nel quarto set l'esperto pongista dell'ACSI Barletta ha lottato stoicamente su ogni punto ma ha dovuto arrendersi al gioco "ordinato" del giovane contendente. Un pizzico di amarezza per il prematuro commiato da questa prestigiosa manifestazione ma anche una piccola dose di soddisfazione per la rassicurante condizione psicofisica messa in mostra da Giacomo Dicataldo.

Più che gratificante la prestazione offerta da Vincenzo Sansonne nella medesima gara.

Il giocatore tranese (tornato a vestire la maglia del club barlettano nel 2015, dopo ben 24 anni di assenza) è partito di gran carriera, prevalendo per 3 sets a 0 su Vitantonio Laviola (A.S.D. Ennio Cristofaro Casamassima). Il secondo incontro lo ha opposto al "concittadino" Giorgio Palmisano (A.S.D. Tennistavolo Trani). Al termine di un match avvincente e particolarmente combattuto, Sansonne ha dovuto issare "bandiera bianca" per 2 sets a 3. Nonostante la momentanea battuta d'arresto, il veterano dell'ACSI ONMIC Barletta si e' subito rialzato, sconfiggendo per 3 a 0 Giuseppe Rotondo (A.S.D.T.T. Maurizio Lembo Monopoli) ed acquisendo con pieno merito la qualificazione al tabellone eliminatorio.

Nei sedicesimi di finale, Vincenzo Sansonne ha superato l'esperto Nicola Bruno (A.S.D. Ennio Cristofaro Casamassima) con il convincente score di 3 a 1. Raggiunti gli ottavi di finale, il veterano con la casacca del club barlettano si è imbattuto nello scoglio più insormontabile dei Campionati, ovvero nella testa di serie n.1 Matteo Acito, enfant prodige del sodalizio pongistico casamassimese. Dopo avere ceduto il primo set, Sansonne ha tirato fuori gli artigli e si è aggiudicato la seconda frazione di gioco per 11 a 7. Nel terzo segmento di gara, il "senatore" dell'ACSI ONMIC ha dato filo da torcere al valentissimo contendente ma si è dovuto arrendere per 8 a 11. Nuova reazione di orgoglio che ha consentito all'esperto Sansonne di vincere il quarto set per 11 a 7, ristabilendo una parita' sia pure momentanea ( 2 - 2 ). Nella quinta e decisiva frazione di gioco, il portacolori del club barlettano è partito benissimo, ha lottato punto su punto ma ha dovuto cedere alla freschezza atletica oltreché al potenziale tecnico del giovane avversario, vincitore di questi Campionati Regionali.

Sconfitta a testa alta che ha evidenziato la rassicurante condizione del "gladiatore veterano" Vincenzo Sansonne.