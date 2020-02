Tennistavolo, ai Campionati Regionali di Quinta Categoria l'ACSI ONMIC Barletta ci sarà

L'attività agonistica a squadre, sia a livello nazionale che regionale, si fermerà nell'imminente week-end per concedere il giusto spazio agli eventi individuali, anche questi sotto l'inappuntabile egida della Federazione Italiana Tennistavolo.

Sabato 29 febbraio e domenica 1° marzo prossimi la città di Casamassima (Ba) ospiterà i Campionati Regionali individuali di 6° e di 5° Categoria, validi per assegnazione dei relativi Titoli Regionali 2020.

Per la prestigiosa occasione, nella località del Sud Barese giungeranno atleti da ogni dove della Regione, in rappresentanza di tutti i sodalizi pongistici operanti in Puglia.Per l'evento testé menzionato oltre 100 giocatori, suddivisi in quattro categorie, si daranno battaglia senza esclusione di colpi nel tentativo, tutt'altro che agevole, di conseguire un piazzamento di valore o, come nel caso dei giocatori piu' competitivi, di conquistare un gradino dell'ambito podio.

Rispettando una meravigliosa tradizione che si perpetua da oltre un terzo di secolo, la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta 1981 ha ritenuto di fondamentale importanza la sua partecipazione al prestigioso evento con una rappresentativa non certo numerosa ma composta soltanto da Giacomo Dicataldo e da Enzo Sansonne, ovvero da due pregiatissimi pilastri del club pongistico barlettano.

Quale obiettivo intendono perseguire i due "alfieri" dell'ACSI ONMIC Barletta?

Nessuno dei due atleti coltiva la spropositata ambizione di conquistare il podio. Giacomo Dicataldo spera ardentemente di non rimanere intrappolato nel pantano dei gironi di qualificazione ma di potere approdare al tabellone eliminatorio e di potere esprimere il suo effettivo potenziale tecnico, egregiamente supportato da un'invidiabile condizione psicofisica.L'ultratrentennale esperienza agonistica può essere un arma letale a disposizione di Vincenzo Sansonne, vero e proprio gladiatore del tennistavolo pugliese oltreché del sodalizio di appartenenza.Nessuno dei due pongisti intende sognare ad ogni aperti, nessuno dei due giocatori getterà la spugna prima di avere lottato con le unghie e con i denti contro qualsivoglia avversario. Una performance convincente da parte di Giacomo Dicataldo e di Vincenzo Sansonne costituirebbe, in questo delicatissimo momento della stagione agonistica a squadre, una salutare iniezione di fiducia per i due atleti componenti il team partecipante al Campionato di Serie C2. I presupposti per dispensare al club ACSI ONMIC Barletta memorabili gratificazioni agonistiche ci sono tutti.

Ancora una volta, il "collaudatissimo" pongismo barlettano (che tra soli 16 mesi festeggerà ben 40 anni d'ininterrotta attività agonistica) potrà mettere in mostra le sue effettive qualità, che lo hanno fatto conoscere e stimare sull'intero territorio nazionale.