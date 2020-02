Tennistavolo, giornata serena per l'ACSI ONMIC Barletta

Sabato 15 e domenica 16 febbraio scorsi è andato in scena il "quarto atto" di ritorno dell'attività agonistica a squadre FITET, sia in ambito nazionale che regionale.

Giornata priva di emozioni con responsi ampiamente previsti per le tre compagini facenti capo alla Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta e partecipanti a tre Campionati a Squadre di differente livello.

In Serie C1 nazionale (girone P), affermazione "preannunciata" del team barlettano che, tra le mura amiche, ha prevalso per 5 a 0 sull'A.S.D. Lu Ping Ping - Utopia Sport Taviano (Le), fanalino di coda di questo Campionato particolarmente insidioso. Due successi sono conseguiti dal pongista Italo - transalpino Maurice Rotondo (in lento ma confortante recupero), due vittorie sono state "firmate" dal ventenne Dominique Straniero (costante il suo rendimento agonistico ma non ancora ottimale la sua condizione) ed una e' stata messa a segno dal bombardiere Giuseppe Damato ( le sue performances sono rigorosamente imprevedibili).

Il superamento dell'ostacolo salentino, assolutamente non insormontabile ma neanche irrilevante, ha consentito all'ACSI ONMIC Barletta 1981 di consolidare la quarta posizione in una classifica che si e' pericolosamente "accorciata". D'ora innanzi bisognera' affrontare qualsivoglia contendente con assoluta umilta', con elevata determinazione e con la consapevolezza delle proprie qualita'. La permanenza in questa Serie Nazionale e' un obiettivo "a vista" ma non ancora centrato.

Inevitabile, davvero ineludibile, la sconfitta per 0 a 6 rimediata dall'ACSI Barletta 1981 "A" nel Campionato di Serie C2 contro la capolista A.S.D. T.T. Corato.

Pure gareggiando tra le mura amiche, il team barlettano nulla ha potuto contro una compagine "esagerata" ( spropositate le presenze di atleti del calibro di Domenico De Pierro, ex pongista di serie B2 del club barlettano dal 2008 al 2011, e addirittura del Seconda Categoria nigeriano Hamzat Rasaq Omolade) per primeggiare nell'Olimpo del tennistavolo pugliese. Nonostante l'enorme (e, ribadisco, inutile per una serie regionale) divario tecnico, merita particolare menzione l'eccellente prestazione di Giacomo Dicataldo che ha gareggiato senza alcun timore reverenziale contro i due giocatori piu' temibili della formazione avversaria.Piu' che giustificate le performances non esaltanti del giovane defender Gabriele Bux e dell'esperto Enzo Sansonne, opposti ad avversari di ben altra caratura tecnica. A seguito dello scivolone preannunciato, l''ACSI Barletta 1981 "A" non ha potuto migliorare la settima posizione in graduatoria. A tre giornate dal termine della regular season, la partecipazione della formazione barlettana agli spareggi - salvezza sembra davvero inevitabile.

Nel Campionato Regionale di Serie D2, l'ACSI Barletta 1981 "B" ha superato, sempre tra le mura amiche, l'A.S.D. Ping Pong Club San Severo (Fg) con lo score di 6 a 0.

Due punti sono stati "firmati" da Zefferino D'Onofrio, due sono stati messi a segno dal Presidente e due da Giacomo Capuano.

Per effetto di questa brillante vittoria, il team barlettano ha "rinvigorito" il momentaneo primato in classifica.

In ambito sportivo il conseguimento di un traguardo prestigioso non può prescindere dall'aspetto tecnico, dal rispetto assoluto di qualsivoglia avversario e dalla combattività.