"Fiaccola delle Cattedrali", con tedofori diversamente abili e atleti con diagnosi di autismo

Anche se mancano tre mesi alla 6^ edizione della Maratona delle Cattedrali, nota manifestazione agonistica internazionale che si snoderà il 3 maggio nei territori di Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, già fervono i preparativi per l’evento che viene unanimemente considerato uno dei più affascinanti abbinamenti tra sport e turismo.

Abbinata alla Maratona delle Cattedrali si svolgerà la “Fiaccola delle Cattedrali”, corsa non competitiva giunta alla seconda edizione, in cui tedofori diversamente abili e atleti con diagnosi di autismo o neurodiversità condurranno (anche solo per 100 metri) la fiaccola per i complessivi 42,195 chilometri del tracciato.

L’iniziativa, ricca di significati speciali, ha finalità inclusive tendenti a vedere lo sport come valida opportunità di inserimento sociale per chiunque in generale e di persone affette da neuro diversità e disturbo dello spettro autistico in particolare.

La “Fiaccola delle Cattedrali" sarà presentata alla stampa, alla presenza del sindaco Cosimo Cannito, venerdì 21 febbraio alle ore 10,30, presso la Sala Giunta del Palazzo di Città, dalla presidente dell’associazione ASD Puglia Marathon, Mariella Dileo, e dalla presidente del Comitato “Famiglie Insieme” Stefania Grimaldi.

La partenza della “Fiaccola delle Cattedrali” (alle ore 8.20 da Barletta) sarà anticipata rispetto alla Maratona per avere il massimo della visibilità.