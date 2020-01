Tennistavolo, palcoscenico nazionale avaro di soddisfazioni per l'ACSI ONMIC Barletta

Ferma per un turno l'attività agonistica a squadre (sia a livello nazionale che regionale), sono tornati in cattedra gli eventi individuali.

Sabato 25 e domenica 26 gennaio scorsi la citta' di Grottaglie (Ta) ha ospitato il 3° Torneo Nazionale Individuale FITET di Quinta e Sesta Categoria, prova di ammissione ai relativi Campionati Italiani Individuali, in programma a Riccione dal 29 maggio al 14 giugno 2020.

Duecento atleti, giunti in Puglia da ogni dove dello Stivale, si sono dati battaglia fino all'ultimo punto dell'ultimo set nel tentativo, tutt'altro che agevole, di conferire lustro alle societa' sportive di appartenenza o ,come nel caso dei giocatori piu' competitivi, di ambire ad un gradino del podio.

Tenendo fede ad una tradizione che si perpetua da oltre un terzo di secolo, la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta non ha potuto non prendere parte alla prestigiosa manifestazione con Zefferino D'Onofrio e con il Presidente, ovvero con due giocatori che non poche soddisfazioni hanno dispensato al sodalizio barlettano, sodalizio che tra poco meno di 18 mesi festeggera' ben 40 anni d'ininterrotta attivita' agonistica sia a livello nazionale che regionale.

Assolutamente inferiori alle aspettative le prestazioni offerte dai due pongisti in questo Torneo Nazionale.

Zefferino D'Onofrio, atleta manfredoniano tornato a vestire la maglia del club ACSI ONMIC dopo un anno di stop, si e' presentato alla manifestazione suindicata con tutte le carte in regola per ben figurare. Inserito in un girone di qualificazione irto di insidie, D'Onofrio ha perso il match d'apertura al quinto set contro l'avversario piu' ostico, ha vinto in maniera inequivocabile il secondo incontro in programma ed e' stato costretto a contendersi la qualificazione al tabellone eliminatorio con la "vecchia volpe" Marco Capozzo ( T.T. Ennio Cristofaro Casamassima).

Al termine di un confronto avvincente ed equilibrato, il portacolori del club barlettano e' stato costretto ad un'onorevolissima resa al quinto set. Profonda e legittima amarezza per un'eliminazione prematura, per un verdetto estremamente severo nei confronti di un atleta accreditato, alla vigilia del prestigioso evento, per un piazzamento di prestigio.

Eccellente start del Presidente che e' partito a tutto gas nel girone di qualificazione, prevalendo nettamente sull'esperto Gualtiero Guerriero (A.S.D. Ennio Cristofaro Casamassima). Nel secondo match, il dirigente del sodalizio barlettano ha disputato una gara pregevole, tecnicamente ineccepibile ma ha dovuto issare bandiera bianca per 1 a 3 contro il valente Gaetano Guerra ( A.S.D. T.T. Manfredonia 2010). Immediata ed orgogliosa reazione dell'esperto pongista che, nel terzo match del girone, ha letteralmente travolto per 3 sets a 0 l'ostico Ricciardi (Stella del Sud Napoli), mettendo in cassaforte l'accesso al tabellone eliminatorio. Nei trentaduesimi di finale l'alfiere dell'ACSI ONMIC Barletta si e' ritrovato opposto al talentuoso Giannico (A.S.D. Tennistavolo Torino). Dopo essersi aggiudicato con pieno merito la prima frazione di gioco, il Presidente ha ceduto di misura nel secondo set, ha tentato di opporre adeguata resistenza al contendente ma ben poco ha potuto contro l'evidente freschezza atletica dell'avversario e contro una sorprendente solidita' tecnica dello stesso. Giannico ha prevalso sul massimo dirigente barlettano per 3 sets a 1.

Bottino magro, quello rimediato dall'ACSI ONMIC Barletta in questa prestigiosa manifestazione.I due pongisti che hanno rappresentato i colori del club barlettano a Grottaglie (Ta) hanno offerto una prova incolore, nonostante l'enorme esperienza agonistica di cui sono dotati. Le chances di immediato riscatto non si faranno attendere e consentiranno a questi due "senatori" del pongismo pugliese di esprimere il loro effettivo potenziale.