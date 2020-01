Rugby, Draghi Bat sconfitti nell'ultima gara di andata

Domenica 26 gennaio per l’8°giornata del Campionato di Rugby Puglia di Serie C, i Draghi affrontano, in trasferta, il Santeramo.

I Draghi provano a riscattarsi dalla precedente sconfitta con il Bari, ma i più esperti rugbisti del Santeramo riescono a gestire meglio sia le fasi di attacco, sia le fasi difensive.

Il match si conclude con una sconfitta per 77 a 5 (13 -1), con l’unica meta segnata da Domenico Fabiano.

La classifica, dopo il girone d’andata, vede i Draghi attestarsi a metà classifica con 14 punti, frutto di 4 sconfitte e 4 vittorie.

Alla fine del match, coach Tommaso Curci dichiara: “Sono soddisfatto del lavoro svolto finora, e continueremo a lavorare per migliorare le varie fasi di gioco.”

Il prossimo match dei Draghi sarà domenica 2 febbraio alle 14:30, a Barletta allo Stadio Lello Simeone, con l’Appia Rugby Puglia.

Questi i 22 Draghi scesi in campo:

Sergio Valente, Luigi Cassatella, Francesco Lamacchia, Tommaso Bombini, Giuseppe Martire, Gilberto Santo, Mino Losciale, Angelo De Feudis, Francesco Abbate, Silvio Belfiore, Luigi Iodice, Nicola Mascolo, Gianluca Santarsiere, Marco Lanotte, Luigi Lopopolo, Vincenzo Salerno, Renato Pasquale, Nicolò Cosmai, Domenico Fabiano, Salvatore Amorotti, Enrico De Palma, Enrico Iannucci .