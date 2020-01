Gara podistica "Toro Ten", modifiche alla viabilità

In occasione dellaseconda edizione di “TORO TEN”, gara podistica non competitiva di 10 chilometri, che si terrà domenicaa Barletta il 26 gennaio, organizzata dall’82° reggimento fanteria Torino con il patrocinio dell’Assessorato allo sport, si comunica che dalle ore 8,30 per tutti coloroche percorrono la SS 16 (direzione Foggia) l’uscita Barletta Centro sarà chiusa al traffico. Chi vorrà raggiungere la città di Andriadovrà uscire a Barletta-Patalini, riprendere la SS16 direzione Bari, uscire a Barletta Centro e proseguire in direzione Andria. Chi invece, provenendo da Andria percorrendo la statale 170 (direzione Barletta) per impegnare la SS16 (direzione Foggia) dovrà prendere la SS16 direzione Bari, uscire a Barletta Sud e riprendere la SS 16 (direzione Foggia).

In città è istituito il divieto di sosta con rimozione a tutte le categorie di veicoli , ambo i lati della carreggiata,dalle ore 07.00 alle ore 12.00 suVia Andria ( tratto stradale - zona partenza c/o ingresso 82° Reggimento Fanteria “Torino”) – Via Cavour( tratto stradale compreso da Piazza XIII Febbraio a C.so Garibaldi -a partire da lato edicola) – P.zza Castello – Via Carlo V d’Asburgo – Via Mura S. Cataldo -Piazza Marina – Via Mura del Carmine – Via S. Stefano – Via Cialdini (tratto stradale compreso da Via S. Stefano a Via S. Marta) – Via S. Marta – C.so Garibaldi (tratto stradale compreso da Via G. Di Scanno a Via Cavour),

il Divieto di Sosta con Rimozione sia istituito dalle ore 07.00 alle ore 09.00 su c.so Vitt. Emanuele (tratto compreso da via C.vo da Cordova a c.so Garibaldi) –restando in vigore le disposizioni già in atto.

Infine e’ istituito il divieto di transito, solo durante il passaggio degli atleti, a tutte le categorie di veicoli sul seguente percorso: partenza ore 09.00 circa: daVia Andria “Casermette”c/o82° ReggimentoFanteria “Torino” – Viabilità di Servizio della Complanare Uscita “ Barletta – Centro” direzione Nord della SS.16 – Via delle Casermette – Sottovia Callano – Via L. Scuro – Via Trani – P.zza XIII Febbraio – Via Cavour ( lato edicola) – Via Cavour – C.so Garibaldi ( tratto stradale compreso da Via Cavour a Via Duomo) – Via Duomo – P.zza Castello – Via Carlo V d’Asburgo – Via Cavour ( tratto stradale lato pista ciclabile) – Via R. Elena – Via F. Cafiero – P.zza Marina – Via Mura del Carmine – Via S. Stefano – Via Cialdini ( tratto stradale contromano compreso da Via S. Stefano a Via S. Marta) – Via S. Marta – C.so Vitt. Emanuele ( tratto stradale compreso da Via S. Marta a C.so Garibaldi) – C.so Garibaldi ( tratto stradale compreso da C.so Vitt. Emanuele a Via Cavour) – Via Cavour – Via Cavour ( lato edicola) – P.zza XIII Febbraio – Via Trani – Via L. Scuro – Sottovia Callano – Via delle Casermette – Viabilità di Servizio della complanarein uscita della SS.16 e verso Via Andria – Via Andria c/o Casermette ARRIVO.