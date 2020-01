"Milano Grand Ball-Dance Championship", ​Ilaria e Giovanni Tesse protagonisti

Ilaria e Giovanni Tesse,13 e 15 anni, Classe Internazionale, accompagnati dall'inseparabile coach Savino Cuocci dell'Accademia "I love Dance" di Cerignola, approdano alla 25esima edizione della "Milano Grand Ball 2020", una delle più prestigiose competizioni mondiali di danza che si terrà sabato 25 e domenica 26 gennaio,due giorni che si preannunciano intensi ed emozionanti nella splendida location dell'Hotel Marriott, proprio nel cuore di Milano.



Gli organizzatori Roberto Villa,William Pino,Morena Colagreco e Alessandra Bucciarelli sono prontissimi ad accogliere circa seicento coppie di ballerini professionisti e amatori, italiani e stranieri, che si sfideranno nell’ambito dell’evento internazionale di danza sportiva sotto gli occhi della giuria internazionale composta da Carolyn Smith,Gary McDonald,Robin Short,Marcus Hilton (tanto per fare qualche nome) ed altri 48 giudici al top assoluto della danza mondiale che assegneranno ai vincitori un montepremi di 20mila euro.



Le sfide saranno a ritmo di valzer viennese, quick step, tango,ma anche rumba,cha cha,samba,paso doble e jive (Ballroom e Latin Pro-AM) il tutto accompagnato dalle note de "la Grande Orchestra Italiana"



Non mancheranno show e dimostrazioni e il pubblico potrà assistere alle performance e alle esibizioni nella grande Sala Congressi e incontrare i protagonisti al termine delle competizioni.



Per i fratelli Tesse (110 tra medaglie e trofei in bacheca) sarà sicuramente un'esperienza memorabile oltre che una grande opportunità per misurarsi con i migliori ballerini al mondo ed essere giudicati da chi in carriera ha conquistato decine di titoli mondiali.