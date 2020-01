Tennistavolo, il primo impegno del 2020 per l'ACSI ONMIC Barletta è nazionale

Archiviata la lunga sosta natalizia (durata un mese), l'attività agonistica targata FITET riparte a spron battuto.

Come accade ormai da decenni, le prime gare di ogni nuovo anno sono quelle individuali (sia a livello nazionale che regionale). Ed anche nell'anno appena iniziato saranno gli eventi individuali e fare ripartire i motori del pongismo italiano.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio prossimi la città di Conversano (Ba) ospiterà il Torneo Nazionale Individuale Open.

Come mai è stata scelta la città del Sud Barese per un evento di cotanto prestigio? Nel 2009 l'antica Norba fu teatro dei riuscitissimi Campionati Italiani Individuali FITETdi tutte le Categorie, ovvero della manifestazione "regina" di ogni anno agonistico.Un precedente cosi' nobile non ha potuto non collocare in pole position la citta' conversanese nell'assegnazione dell'evento in programma nell'imminente week-end.Esattamente come 11 anni or sono, anche stavolta i numeri hanno premiato l'eccellente macchina organizzativa: oltre trecento gli atleti giunti a Conversano in rappresentanza di quasi tutti i sodalizi operanti sul territorio nazionale,tantissimi i dirigenti e gli allenatori al seguito dei pongisti, quattro le gare in programma, elevato il tasso tecnico del Torneo grazie alla presenza di giocatori di notevole caratura. Dinanzi ad una manifestazione di proporzioni siffatte si puo' affermare, senza timore di smentita, che la "valorizzazione del territorio" ( sventolata, con elvetica puntualità, da parte delle istituzioni disposte a supportare solo eventi sportivi che generino numeri rilevanti ) e' stata attuata in modo egregio.

Cosi' come nel 2009 in occasione dei gia' menzionati Campionati Italiani, anche al Torneo Nazionale Open la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta (uno dei sodalizi più anziani d'Italia) ha deciso di prendere parte con una rappresentativa composta dal Presidente, da Giacomo Capuano, Giacomo Dicataldo, Vincenzo Sansonne, Gabriele Bux, Luigi Stella e Zefferino D'Onofrio.

Ben figurare senza sottovalutare alcun contendente: questo l'obiettivo di ogni singolo rappresentante il club barlettano.Tutti gli alfieri dell'ACSI ONMIC Barletta non avranno la presunzione di ambire al podio, non sogneranno irraggiungibili traguardi, non getteranno la spugna dinanzi al primo ostacolo, non attribuiranno al nuovo materiale di gioco ( pallina in abs utilizzata dalla FITET per le gare individuali nazionali) la responsabilità di eventuali defaillances.I giocatori con la casacca del sodalizio barlettano lotteranno con le unghie e con i denti, gioiranno, soffriranno, si sosterranno vicendevolmente, accetteranno con benevolenza qualsivoglia verdetto del campo.Non a caso, un club, quello barlettano, che tra soli 18 mesi festeggera' 40 anni d'ininterrotta e gloriosa attività, considera l'incertezza del risultato la più fascinosa delle variabili. Chi,invece, in seno allo stesso sodalizio ACSI ONMIC, diserta sistematicamente eventi cosi' avvincenti, dimostra di essere terrorizzato dall'incertezza del risultato.E purtroppo ,nella vita cosi' come nell'espletamento dell'attività sportiva, BISOGNA SAPER PERDERE!