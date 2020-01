Tennistavolo, per l'ACSI ONMIC Barletta il primo prestigioso impegno del 2020

Da poche ore è iniziato il nuovo anno ed anche il tennistavolo agonistico sta per ripartire con i suoi numerosissimi eventi.

Come da tradizione consolidata, la Federazione Italiana Tennistavolo torna in campo, all'inizio di ogni anno ,con manifestazioni individuali, sia a livello nazionale che regionale.

Sabato 11 e domenica 12 gennaio prossimi la città di Conversano (Ba), quella stessa città che fu teatro dei Campionati Italiani FITET 2009, ospiterà il Torneo Nazionale Individuale Open.Diverse centinaia di atleti, in rappresentanza di quasi tutti i sodalizi italiani di tennistavolo, si recheranno nella città del Sud Barese per prendere parte al prestigioso evento.Tutti i pongisti che figureranno nel Tabellone del Torneo Nazionale teste' menzionato venderanno la propria pelle a carissimo prezzo, lotteranno con le unghie e con i denti fino all'ultimo punto dell'ultimo set per ben figurare o, come nel caso degli atleti piu' competitivi, per tentare di conquistare uno dei gradini dell'ambito podio.

Rispettando una tradizione che si perpetua da oltre un terzo di secolo, la Polisportiva Dilettantistica ACSI ONMIC Barletta ha deciso di "non mancare" anche a questa prestigiosa manifestazione, ha ritenuto opportuno calpestare nuovamente il parquet del Pala San Giacomo, ovvero di quel meraviglioso impianto che undici anni or sono dispenso' inenarrabili ed indelebili emozioni alla nutrita rappresentativa del sodalizio pongistico barlettano. E, se come c'insegna il filosofo Giambattista Vico, la storia e' fatta di corsi e di ricorsi, l'ACSI ONMIC Barletta vuole "riprovarci" undici anni dopo, vuole ritornare su quel palcoscenico nazionale con l'umilissimo intento di ben figurare, non certo con la presunzione di centrare obiettivi irraggiungibili.

Chi rappresenterà il club barlettano nel Torneo in programma nell'antica Norba?

Al momento Giacomo Dicataldo, Giacomo Capuano, Zefferino D'Onofrio, Gabriele Bux ed il Presidente hanno garantito la loro partecipazione al fascinosissimo evento.La dirigenza societaria confida, dunque ,in un "nutrito plotone" che possa conferire,in primis, ulteriore lustro alla societa' sportiva di appartenenza ( tra un anno e mezzo ricorrera' il suo quarantesimo compleanno) e, in secundis, che possa testare la condizione psico - fisica di quei pongisti barlettani, componenti le formazioni ACSI ONMIC impegnate in Campionati a Squadre di differente livello, in procinto di tornare in campo per disputare il girone di ritorno (lo start e' fissato per il prossimo 18 gennaio).

Una grande chance,quindi, da non gettare alle ortiche, una prestigiosa opportunità per rituffarsi nel clima agonistico dopo la lunga sosta natalizia, un'irripetibile occasione per tentare di conferire, attraverso le performances dei singoli pongisti, ulteriore gloria ad un sodalizio, quello targato ACSI ONMIC Barletta, che puo' definirsi ,senza ombra di dubbio, un pregiatissimo pezzo di storia del tennistavolo italiano.